ВОЗ передумала: в организации объявили обязательным ношение тканевых масок в общественных местах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу изменила позицию относительно масок. Теперь ВОЗ советует правительствам сделать обязательным ношение масок из ткани в общественных местах.

Тем временем статистика заражений в Индии и Иране снова пошла вверх, что, по мнению экспертов, может означать вторую волну пандемии коронавируса. Страны ЕС обсуждают открытие внутренних границ к 1 июля. Британия и Швеция считаются самыми опасными для посещения странами в Европе, передает ВВС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 миллиона человек, умерли - почти 400 тысяч.

Определились также лидеры по заболеваемости по континентам. В Европе наиболее пострадавшими странами стали Великобритания, Италия, Франция и Испания. Россия занимает третье место в мире по числу заболевших, но показатель смертности там довольно низкий по сравнению с другими странами. В Северной Америке печально лидируют США, которые также являются наиболее пострадавшей от Covid-19 страной в мире. В Южной и Центральной Америке - Бразилия и Мексика. В Африке - ЮАР, Египет и Нигерия. В Азии - Индия и Иран.

Для борьбы с распространением болезни страны "большой двадцатки" и приглашенные государства договорились выделить более 21 млрд долларов - соответствующее заявление было опубликовано на сайте G20 в ночь на субботу.