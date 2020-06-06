Мэрия во второй раз отказала Avia Invest в строительстве нового терминала в аэропорту

Мэрия Кишинева 5 июня снова запретила концессионеру аэропорта Кишинева Avia Invest построить новый терминал. В компании считают отказ необоснованным, поскольку местные власти не учли, что в повторном запросе Avia Invest внесла все необходимые изменения в соответствии с новыми положениями для получения разрешительных документов. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе на страничке Facebook Кишиневского аэропорта.

“Компания Avia Invest расценивает эти действия местных властей как незаконные, а так же они серьезно нарушают права инвестора. Немотивированный отказ муниципалитета ставит управляющего аэропорта в затруднительное положение и делает невозможным выполнение договорных обязательств в процессе модернизации Кишиневского международного аэропорта.

Мы сожалеем, что в этот сложный период для авиационной промышленности, власти продолжают согласованно и агрессивно подрывать деятельность инвестора аэропорта, лишать людей рабочих мест и ставить под угрозу реализацию такого уникального проекта для Республики Молдова, как новый пассажирский терминал аэропорта”, – говорится в сообщении Avia Invest.

По словам компании, планируется, что будущий терминал будет иметь площадь до 32 тысяч квадратных метров и сможет ежегодно обслуживать 4,2 миллиона пассажиров, с возможностью расширения на первом этапе до 4,5 миллионов пассажиров.

18 мая стало известно, что Республика Молдова инициирует процедуру банкротства компании Avia Invest. По словам премьер-министра Иона Кику, у концессионера накопились долги в бюджет на сумму в более 60 млн леев. Начало процедуры может стать основанием для расторжения соглашения о концессии Кишиневского аэропорта.

В ответ на заявления властей, в Avia Invest выложила в своем сообществе в социальной сети выписку со счета Victoriabank. В бумаге говорится, что на счетах компании находится 1,75 млн евро (около 35 млн леев). Однако банк их заблокировал из-за задолженности перед органом гражданской авиации.

В тот же день стало известно, что акционеры компании Avia Invest управляющей столичным аэропортом подали иск на 885 миллионов евро в Арбитражный суд торговой палаты Стокгольма. Они считают, что “компания столкнулась с попытками рейдерского захвата на уровне государства”.