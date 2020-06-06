В Кишиневе на Ботанике с сегодняшнего дня заработал музыкальный фонтан

Фонтан будет работать всё лето ежедневно по 15 минут в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часов, а в 20:00 будут подключены музыка и декоративное освещение.

С сегодняшнего дня, 6 июня, возобновил свою работу музыкальный фонтан возле парка “Долина Роз” на Ботанике.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэрстолицы Ион Чебан.

Фонтан будет работать всё лето ежедневно по 15 минут в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часов, а в 20:00 будут подключены музыка и декоративное освещение.

– Этот музыкальный фонтан – единственный в своем роде в столице. После реконструкции он стал пешеходным – люди могут ходить среди струй воды, синхронизированных с музыкой и декоративным освещением. Это прекрасное место для отдыха горожан с соблюдением всех норм, рекомендованных специалистами, – отметил столичный градоначальник.

Ион Чебан также сообщил, что мэрия намерена обустроить такие объекты на территории Мемориального комплекса “Сыновьям Родины – Вечная Память”, в парке “Алунелул” и в парке “Ла Извор”.

Отремонтированный фонтан был открыт в августе прошлого года. Его реконструкция является частью проекта реабилитации парка «Долина роз».

ПАВЕЛ МУНТЯН