Заявление: Республика Молдова уже одной ногой в буре многочисленных кризисов

Политолог Дионис Ченушэ утверждает, что «страна становится все краснее от инфекций COVID-19, а политики никак не решаются, в направлении какого политического кризиса идти», сообщает ТРИБУНА.

«Один – Парламент помещен на карантин из-за нескольких зараженных депутатов. Если заражаются те, которые с привилегиями, то другие без привилегий станут жертвами еще быстрее.

Два – необходима стабильная власть, как в политическом, так и в эмоциональном плане. Никакая чрезмерная прыть не может иметь положительных последствий в изоляции распространения вируса или спасении врачей от заражения.

Три – Технически говоря, состав нового правительства может быть утвержден, но если существует риск заражения, цифровые инструменты не применяются, а политические деятели отказываются делать уступки. Эти условия не могут обеспечить успешный переход к лучшему и более стабильному правительству.

Четыре – Цена человеческой жизни значительно упала на уровне политической и общественной риторики. О вероятности смерти от COVID говорят чаще, чем о безопасной возможности выздоровления. Идея восстановления определенных ограничений не продвигается. И правители, и другие деятели, в том числе из общественного пространства, общаются с населением в фаталистическом стиле о вероятности смерти, в случае если население собирается большими группами (на праздники, религиозные ритуалы и т.д.). Отсутствует серьезное, конструктивное общение, без импровизации», написал Ченушэ в социальной сети.

По его словам, Республика Молдова «уже одной ногой в буре многочисленных кризисов».

«Вместо стратегий для сохранения или принятия власти, политический класс обязан думать о том, как можно обеспечить профессиональный, стабильный и ответственный акт правления. А ценность жизни молдавского гражданина должна оцениваться как с точки зрения риторики, так и с помощью согласованных действий политических деятелей, в частном и государственном секторах. Искусство уступок и компромиссов более чем когда-либо необходимо, чтобы найти как можно больше устойчивых решений для защиты граждан, врачей и экономики», заключил Ченушэ.

Андриана Кептине