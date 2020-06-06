Плахотнюк сыграл роль девушки с дурной репутацией

Депутаты Платформы DA и PAS Юрие Реницэ и Лилиан Карп в пятницу обнародовали очередную часть видеозаписи, которая, по их мнению, доказывает то, что в июне 2019 года президент Игорь Додон встречался с демократами Владом Плахотнюком и Сергеем Яраловым. Эта запись была уже не просто слита, а презентована на брифинге в парламенте. На видео говорят о создании парламентской коалиции социалистов и ДПМ с целью сформировать конституционное большинство и «обеспечить стабильность до 2023 года». Додон якобы сказал Плахотнюку, что согласовывает переговоры с Дмитрием Козаком, на тот момент - вице-премьером РФ.

Карп утверждает, что материалы «уже находятся в прокуратуре по борьбе с коррупцией», Реницэ - что требует от следствия выяснить, «могут ли служить данные кадры доказательством предательства родины участниками разговора». Депутат подчеркнул, что «не собирается подменять деятельность следственных органов», но это и так ясно: Реницэ используют исключительно для слива компромата, и уже в который раз. Несколько таких роликов уже кочевали в соцсетях. Игорь Додон однажды уже объяснялся, говоря, что часть видео смонтирована. Сейчас президент назвал видеофрагменты «консервами олигархов». Разговор, по его словам, часть шахматной игры, которая велась год назад, чтобы отстранить от власти лидера ДПМ.

«Кадры демонстрируют шахматную партию, начатую еще до свержения олигархического режима, - пишет Додон в социальных сетях. - Таким образом, велась игра с опасным противником, велась умело, интеллигентно и закончилась матом. Проигравшим олигархам оставалось лишь сбежать и мстить. Но победили государство и народ». Ранее президент уже заявлял, что «беглый олигарх борется за то, чтобы спасти себя», поэтому «подобные видеофрагменты еще будут появляться».

Реницэ говорит, что все это ему якобы присылают частями по почте «доброжелатели». Карп - что видеозаписи попали к нему «так же, как приветы от Славика» - запись допроса Вячеслава Платона. 25 мая генпрокуратура уже объявляла, что инициировала уголовный процесс, в ходе которого будут расследованы все обстоятельства, связанные со сливом этого материала. Но кто же эти «доброжелатели», которые аккурат перед президентскими выборами снабжают правую оппозицию компроматом против социалистов?

На пресс-конференции Реницэ выразил крайнее возмущение тем, что многие стали обвинять его в связях с Плахотнюком. Но что еще можно подумать о нем? И без комментариев президента ясно, что если все записи подлинные – что еще нужно доказать – распространить их могли по воле только одного человека.

Почему это делается именно сейчас – понятно. На прошлой неделе Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи миллиарда долларов был Плахотнюк, против которого возбуждено уголовное дело по трем статьям: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. 22 мая суд принял решение о заочном аресте Плахотнюка на 30 суток, после чего Додон выразил уверенность в том, что «дело будет расследовано до конца, а виновные понесут заслуженное наказание». Уже тогда глава государства сказал, что «Плахотнюк попытается отвлечь внимание от этого дела разными заявлениями и вбросом обвинений против президента».

«Некоторые повелись на эти ухищрения Плахотнюка и обсуждают всякие фейки, - добавил Додон. - В любом случае виновные должны быть наказаны, вор должен сидеть в тюрьме». После этого суд сектора Чокана наложил арест на часть недвижимости Плахотнюка – десять зданий стоимостью в 1,7 миллиона евро. Обвинение по еще пяти запросам требовало конфискации вилл Плахотнюка в Швейцарии, Франции и Румынии, пяти автомобилей и катера, четырех автомобилей на общую сумму 7,7 миллионов евро. Но эти запросы были отклонены. Такая позиция суда говорит о том, что у Плахотнюка, которого давно нет в Молдове, сохранились на родине мощные связи. Отношения со многими людьми подпитываются деньгами из украденного миллиарда. И кто сказал, что из Молдовы Плахотнюк вывел только один миллиард?

Видеозапись, на которой Додон якобы что-то обсуждает с Плахотнюком и Яраловым, - довольно-таки потасканный компромат, которым Плахотнюк уже пользовался. Видео с допроса Платона поновее и, разумеется, тоже куплено олигархом. Похоже, у нас приторговывают служебной информацией многие люди в погонах. На этой неделе было названо имя человека, который за 20 тысяч долларов в месяц играл роль «честного патриота», снабжая Ренато Усатого всем, что тому было необходимо для роли необыкновенно информированного политика, развлекающего электорат рассказами о об интригах политического закулисья.

Вспомним: Стояногло сообщил о начале ревизионной проверки по делу Платона, приговоренного к 25 годам тюрьмы. И нет человека, которого это может задеть больше, чем Плахотнюка. Помните, как ведущие несколько лет читали «мантру» на всех телеканалах олигарха о «рейдере номер один в СНГ»? Так кто же заказал секретное видео? Мы далеки от мысли о том, что Майя Санду, благородная Жанна д'Арк от молдавской политики, дала взятку кому-то из участников допроса Платона. Но депутаты PAS не побрезговали методами Плахотнюка, воспользовашись его архивом. Видимо, не считают это черным пятном на своих «белых одеждах». Впрочем, и Реницэ, и Карп только пешки в этой надоевшей избирателю игре.

Съемки сделаны скрытой камерой, когда и где – понять невозможно. Реницэ очень возмутило то, что президент якобы говорит о том, что «постоянно пишет записки Путину». Что это за записки – тоже неясно, но почему-то никто не возмущается и не говорит об измене родине, когда правые политики бегают в американское или румынское посольства обсуждать наши внутренние дела.

Оппозиция уже давно раздумывает над предложением Плахотнюка и Канду о создании нового парламентского большинства. И хочется, и колется: это будет серьезная имиджевая потеря. Пока решение не принято, и даже говорится время от времени, что такого союза не будет никогда. На самом деле он уже заключен, закулисно и в лучших традициях грязной политической игры, и об этом свидетельствует предъявление обществу архива Плахотнюка.

Интересно, что PAS и DA не побрезговали тем самым приемом, который Плахотнюк в свое время использовал против их единомышленника Филата. Помните позорное альковное видео, которое опустило влиятельного на тот момент политика ниже плинтуса, смутив даже самых циничных комбинаторов? Был в подробностях зафиксирован и предъявлен обществу самый знаменитый половой акт в молдавской политике. Но Додона на таком грязном компромате не поймаешь. И приходится роль девушки легкого поведения на скрытую камеру играть самому Плахотнюку. Если ты стал нерукопожатным – почему бы не воспользоваться этим, запачкав противника уже самим своим присутствием? Если, конечно, видео настоящее, что предстоит определить прокуратуре.

Понятно, что «выстрелы» в Додона из-за океана только поднимут его рейтинг. А вот правая оппозиция изрядно замарала свои белые костюмчики и голубые шарфики, в которых намерена дефилировать перед избирателем на новых выборах. Главный козырь известен – мол, мы не работали в госструктурах и не брали взяток. Но ведь кроме этого ничего нет – ни опыта государственной работы, ни опыта политической деятельности. А теперь и еще одна печалька: стало ясно, что грязные методы Плахотнюка чистеньким мальчикам, взращенным на грантах, вовсе не противны.

Михаил БОРОДИНСКИЙ