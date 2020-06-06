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Экономика
Кику заверяет, что зарплаты и пенсии будут выплачены вовремя
06.06.2020

Премьер-министр Ион Кику заверил, что зарплаты, пенсии и другие социальные льготы будут выплачены вовремя, независимо от развития событий в стране.

Глава правительства заявил в интервью для НТВ Молдова, что своевременная выплата зарплат и пенсий является обязательством правительства.

«Это будет сложно на протяжении всего года, но вопреки всем трудностям, мы будем платить зарплаты, пенсии, — заявил Кику. Премьер-министр подтвердил, что доходы госбюджета резко сократились из-за пандемии COVID-19, которая повлияла на всю национальную экономику.


 
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