Кику заверяет, что зарплаты и пенсии будут выплачены вовремя

Премьер-министр Ион Кику заверил, что зарплаты, пенсии и другие социальные льготы будут выплачены вовремя, независимо от развития событий в стране.

Глава правительства заявил в интервью для НТВ Молдова, что своевременная выплата зарплат и пенсий является обязательством правительства.

«Это будет сложно на протяжении всего года, но вопреки всем трудностям, мы будем платить зарплаты, пенсии, — заявил Кику. Премьер-министр подтвердил, что доходы госбюджета резко сократились из-за пандемии COVID-19, которая повлияла на всю национальную экономику.