В Молдове от коронавируса умерло еще пять человек, в этот же день от недоедания скончалось семнадцать пенсионеров…

В Молдове от коронавируса умерло еще пять человек, в этот же день от недоедания скончалось семнадцать пенсионеров…

Возможно это не совсем корректная цифра, но она недалека от действительности. Молдавские пенсионеры уже многие годы живут на грани выживания.

Да и не только они.

В результате постоянного недоедания и нехватки витаминов у многих ослаблен иммунитет и множество хронических заболеваний. Именно они и оказываются наиболее уязвимыми.

Ну а кроме того в условиях эпидемии многие больные другими заболеваниями просто не могут попасть к врачу. Как результат высокая смертность не только от вируса.

И ситуация продолжает ухудшаться. Бывшие учителя и медсестры, вышедшие на пенсию, вынуждены торговать на улицах столицы. Они жалуются на мизерную пенсию и говорят, что уличная торговля - единственный выход для того, чтобы выжить.

Одна из пенсионерок, бывшая учительница, рассказала, что денег не хватает на то, чтобы оплатить высокие счета и купить лекарства. Женщине приходиться торговать пучками зелени по 1,5 лея на улице. Средств, чтобы оплатить место на рынке, у нее нет.

Похожую историю рассказала и бывшая медсестра. Всю жизнь она проработала в системе здравоохранения, а теперь получает скромную пенсию. Чтобы заработать дополнительные деньги, она приезжает на улицу Иона Крянгэ и продает цветы из своего сада. «Моя пенсия 1400 леев. Если бы у меня не было возможности зарабатывать на кусок хлеба здесь, я бы умерла от голода», - сказала пенсионерка.

Ну теперь они лишены и этой возможности и обречены на медленной угасание.

Ранее в столице зафиксировали агрессию полицейских в отношении пожилой женщины, торговавшей зеленью. Правоохранитель выкручивал руки старушке, игнорируя требования прохожих прекратить это. На кадрах полицейские в масках, в том числе и женщина, оправдали свое поведение в отношении женщины преклонного возраста "неподчинением полиции" и тем, что она продавала зелень "в непредусмотренном месте". Позже старушку оштрафовали на 1500 леев.

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