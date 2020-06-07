Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 7 июня 2020

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 7 июня 2020 года.
Вчера, 6 июня, в Молдове был зарегистрирован антирекорд по заболевшим коронавиурсом в сутки - 264 человека. Предыдущая цифра из разряди "анти" составляла 252 заболевших (13 мая).
На фоне возобновившихся разговоров в социальных сетях о том, что коронавируса никакого нет, что все это выдумки властей, цифра не просто большая, а пугающая.
К чему могут привести эти разговоры? К тому, что наши граждане начнут активно нарушать все предписанные правила безопасности. А это означает, что новый "рекорд" не за горами. К сожалению.
Ну, а на 7.30 утра 7 июня ситуация в Молдове такая:
9511 (+264) - заражены
1759 (+25) из них - медработники
1548 - проведено тестов
331 (+8) - умерли
306 (+22) - в тяжелом состоянии
27 (+4) - в критическом (на ИВЛ)
648 - состояние средней тяжести
38181 - под наблюдением.
5450 (+210) - вылечились
ЛИДИЯ ТКАЧ
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