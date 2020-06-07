Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 7 июня 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 7 июня 2020 года.

Вчера, 6 июня, в Молдове был зарегистрирован антирекорд по заболевшим коронавиурсом в сутки - 264 человека. Предыдущая цифра из разряди "анти" составляла 252 заболевших (13 мая).

На фоне возобновившихся разговоров в социальных сетях о том, что коронавируса никакого нет, что все это выдумки властей, цифра не просто большая, а пугающая.

К чему могут привести эти разговоры? К тому, что наши граждане начнут активно нарушать все предписанные правила безопасности. А это означает, что новый "рекорд" не за горами. К сожалению.

Ну, а на 7.30 утра 7 июня ситуация в Молдове такая:

9511 (+264) - заражены

1759 (+25) из них - медработники

1548 - проведено тестов

331 (+8) - умерли

306 (+22) - в тяжелом состоянии

27 (+4) - в критическом (на ИВЛ)

648 - состояние средней тяжести

38181 - под наблюдением.

5450 (+210) - вылечились

ЛИДИЯ ТКАЧ