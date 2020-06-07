В Молдове открываются торговые центры, но работать они будут по особому графику - так же, как и рынки

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Плохие новости для тех, кто любит поспать с утра, а в выходные любил заниматься шоппингом - с 8 июня добро пожаловать в моллы. Хорошие новости для тех, кто устал маяться дома и кто мечтает об обновках. С понедельника в Молдове открываются торговые центры и моллы.
Правда, есть момент, который смущает: работать они будут исключительно в будни - с 10.00 до 16.00.
С рынками ситуация получше, но тоже надо знать, что по вечерам так искать нечего. С воскресенья, 7 июня, они будут работать по новому графику.
В будни с 5:00 до 16:00, а в выходные — с 6:00 до 14:00. В понедельник рынки будут закрыты на санитарный день.
ПАВЕЛ МУНТЯН
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