В Молдове открываются торговые центры, но работать они будут по особому графику - так же, как и рынки

Плохие новости для тех, кто любит поспать с утра, а в выходные любил заниматься шоппингом - с 8 июня добро пожаловать в моллы. Хорошие новости для тех, кто устал маяться дома и кто мечтает об обновках. С понедельника в Молдове открываются торговые центры и моллы.

Правда, есть момент, который смущает: работать они будут исключительно в будни - с 10.00 до 16.00.

С рынками ситуация получше, но тоже надо знать, что по вечерам так искать нечего. С воскресенья, 7 июня, они будут работать по новому графику.

В будни с 5:00 до 16:00, а в выходные — с 6:00 до 14:00. В понедельник рынки будут закрыты на санитарный день.

ПАВЕЛ МУНТЯН