Бывшая директор Национальной компании медицинского страхования Молдовы ни в чем себе не отказывала

Согласно декларации, в течение 2020 года Анжела Белобров имела приличный доход.

Находясь на должности генерального директора Национальной компании медицинского страхования (НКМС) Анжела Белобров имела доходы из нескольких источников – как указано в ее декларации об имуществе, поданной при уходе с должности.

Таким образом, согласно декларации, в течение 2020 года Анжела Белобров имела доход от зарплаты в Государственной канцелярии в размере 5 593 леев, от зарплаты в НКМС – 145 580 леев, от педагогической, научной и творческой деятельности в Академии экономических наук Молдовы – 25 344 леев, а также от пособий на детей от Управления социальной помощи в Румынии – 600 румынских леев.

У ее супруга был доход от зарплаты в ООО PERSIMON PRIM – 22 тысячи леев.

Следует отметить, что семья Белобровых владеет на основе права собственности тремя земельными участками сельскохозяйственного назначения, приобретенными в 2015 году, по дарственному договору, площадью – 0,18 га, 1, 0482 га и 0, 8575 га. Также у них есть две квартиры: одна – приобретенная в 2020 году, площадью 65,3 кв.м., и другая – в 2012 году, площадью 151,1 кв.м., а также четыре автомобиля: Toyota Avensis с 2006 года – приобретенный в 2009 году, Mercedes E 220CDI от 2008 года – приобретенный в 2016 году, Mitsubishi Lancer от 1991 года – приобретенный в 2005 году, и Mercedes 308D от 1996 года – приобретенный в 2004 году.

В то же время, она владеет долей в Miliandi Prim ООО, специализирующемся на розничной торговле книгами, газетами, канцелярскими принадлежностями, консалтинговой деятельности для бизнеса и менеджмента – 50%, и в Geolegal ООО – специализирующемся на инженерной и смежной технической консалтинговой деятельности, топогеодезической и картографической деятельности – 100%, а также указывает задолженность, законтрактованную с компанией Student Loans Company в 2019 году – которая подлежит погашению в 2053 году.

ПАВЕЛ МУНТЯН