ВСП объяснила, почему решила не пересматривать дело Платона

Магистраты, видимо, даже не собирались колебаться. Высшая судебная палата обнародовала мотивировочную часть решения об отказе в пересмотре дела бизнесмена Вячеслава Платона о его причастности к хищениям средств из Banca de Economii.

Судьи посчитали недостаточными аргументы адвокатов по вопросу нарушения процедуры экстрадиции Платона из Украины, передает сайт телеканала Publika TV.

По мнению магистратов, в уголовном процессе Платона нет ошибок, а ходатайство адвокатов ограничивается лишь критикой, либо касающейся распределения его дела в суд первой инстанции, либо процесса рассмотрения на закрытых заседаниях, либо аргументов относительно несогласия с отстранением осужденного бизнесмена от слушаний и рассмотрения дела в его отсутствие.

Судьи считают, что Платон был фактическим менеджером и бенефициаром Zenit Management. Сам Платон ранее заявлял, что фирма, которую прокуроры приписывают ему, на самом деле принадлежала Илану Шору. В 2011 году, по данным СМИ, через эту компанию Платон якобы вывел из страны 40 миллионов долларов со счетов Victoriabank.

Платона приговорили в Молдове к 18 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу о Banca de Economii. Недавно генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что это дело было сфабриковано, и его могут пересмотреть.

Подготовил Михаил Генчу