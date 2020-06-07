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Как закалялась шваль: Стало известно, что Партию коммунистов Молдовы уничтожил Воронин по просьбе Плахотнюка
07.06.2020

Влад Георгиевич очень боялся, что на парламентских выборах ПКРМ победит - пришлось убеждать Воронина, что так не должно быть.

Исполнилось ровно 6 лет с тех пор, как в ПКРМ произошел переворот, который в итоге привел к тому, что Партия коммунистов практически исчезла с политического небосклона. А вот, что о тех событиях пишет их непосредственный участник Григорий Петренко. "Основным бенефициаром переворота в ПКРМ ровно 6 лет назад был лично Влад Плахотнюк.

За полгода до парламентских выборов рейтинг ПКРМ составлял 40-45%. Каждое заседание Парламента начиналось с Плахотнюка, с разоблачений его ОПГ, его преступных схем, с требований отставки генпрокурора, правительства, с требований привлечения самого Плх к ответственности.

И если с Владимиром Николаевичем, как показало время, Плахотнюк мог договариваться, то определять позицию фракции ПКРМ ему было невозможно из-за неподконтрольности непримиримых, т.н. «талибана» в ПКРМ. Именно поэтому 7 июня 2014 года по инициативе Воронина под надуманными предлогами нас исключили сначала из состава руководства ПКРМ, а потом и из партии.

Голосование на пленуме ЦК тогда не было единогласным. Но уже было очевидно, что руководство ПКРМ переходит под управление олигарха Плахотнюка. Как следствие - смягчение протестной риторики, провал на парламентских выборах, создание в Парламенте фракции ПКРМ, которая сначала сохранила власть Плх, «подставив плечо» миноритарному правительству, а потом почти в полном составе ушла в ДПМ".

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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