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Общество
ВОЗ изменила свое отношение к медицинским маскам - их ношение теперь крайне рекомендуется
08.06.2020

Ранее это не считалось обязательным. Всемирная Организация Здравоохранения изменила свое отношение в вопросу о ношении масок - если ранее это не считалось обязательным (за исключением тех, кто уже заражен коронавирусом и может заразить других), то теперь организация считает, что ношение масок очень серьезно помогает в борьбе с Covid-19.

Выпущены новые рекомендации, особенно для мест, где трудно сохранять социальную дистанцию, как в транспорте, магазинах и прочих многолюдных местах:

- ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено соблюдение физической дистанции, - гласит сообщение от ВОЗ, текст которого приводит aif.md.

Автор: Михаил Генчу


 
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