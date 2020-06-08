ТОП-10 самых активных майских политических деятелей

В последний месяц весны – май, политические деятели не отказались об общественных действий. Даже напротив, некоторые из них активировались, а другие сбавили свои обороты. ТРИБУНА составила традиционный условный рейтинг – 10 самых активных политических деятелей месяца.

1). Президент Игорь Додон

И в течение последнего весеннего месяца Президент Республики Молдова Игорь Додон был очень активным. Так, он сохранил за собой первое место в разделе активности. В мае у главы государства было 44 общественных мероприятий и действий, что в среднем составляет примерно по полтора мероприятия в день.

2). Премьер-министр Ион Кику

Только на несколько общественных мероприятий/действий, нежели глава государства, отстает премьер-министр Ион Кику, который сохранил за собой второе место в разделе активности. Премьер-министр провел 41 общественное мероприятие и действия, что в среднем составляет по полтора мероприятия в день.

3). Платформа «Достоинство и Правда»

Платформа «Достоинство и Правда» осталась на том же месте, как и в предыдущие два месяца, сохранив тот же уровень активности. Таким образом, в мае у формирования было 21 общественных мероприятий и действий, что составляет собой примерно по одному мероприятию за полтора дня.

4). Политическая партия «Шор»

Четвертое место в рейтинге в этом месяце занимает Политическая партия «Шор», которая в мае выросла с точки зрения активности в несколько раз. Таким образом, в этом месяце, формирование провело 17 общественных мероприятий и действий, что составляет около одного события за каждые два дня.

5). Демократическая партия Молдовы

Среднее место рейтинга занимает Демократическая партия Молдовы, которая в мае была активнее, чем в предыдущем месяце. В мае ДПМ провела 14 общественных мероприятий и действий.

6). Группа «Pro Moldova»

Вторую часть рейтинга открывает Парламентская группа «Pro Moldova», которая в этом месяце набрала обороты по сравнению с прошлым месяцем. Таким образом, в мае группа провела 13 общественных мероприятий и действий.

7). Партия Социалистов Республики Молдова

И Партия Социалистов Республики Молдова была активнее по сравнению с прошлым месяцем. В мае у формирования было 12 общественных мероприятий и действий – в два раза больше, чем в прошлом месяце.

8). Партия Действие и Солидарность

Восьмое место рейтинга занимает Партия Действие и Солидарность, которая в этом месяце понизила свои обороты. Партия провела 10 общественных мероприятий и действий.

9). Партия национального единства

Девятое место занимает Партия национального единства, которая в этом месяце выросла в разделе активности и провела 9 общественных мероприятий и действий.

10). Спикер Зинаида Гречаный

Завершает рейтинг председатель парламента Зинаида Гречаный, которая в этом месяце провела 8 общественных мероприятий и действий, сильно упав в разделе активности.