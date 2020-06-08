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Политика
Андрей Нэстасе: Не все понимают, какие у министра возможности
08.06.2020

Председатель платформы DA Андрей Нэстасе отметил, что при нем в Министерстве внутренних дел исчезли коррупционные схемы. Об этом Андрей Нэстасе заявил в передаче «Главное» на TVC-21.

Ведущая отметила, что МВД — это самое влиятельное и многочисленное ведомство в Республике Молдова. «Через 12 дней после того, как вы пришли в это ведомство, вы заявили, что вы шокированы тем, что некоторые руководители получают заработные платы в конвертах, они руководят схемами, и что это продолжалось при вас», — отметила ведущая Нина Димогло.

«Это продолжалось, но при мне эти схемы исчезли. Нельзя сказать, что я работал в МВД 6 месяцев, так как 2 месяца длилась избирательная кампания. Мне было бы приятно, чтобы я там поработал хотя бы еще один месяц, чтобы можно было сделать больше. Вы наверняка читали рапорт, который был написан не в Молдове, а в Румынии. В нем говорится о том, что снизилась контрабанда, это был лучший показатель за последние 10 лет.

Схемы с контрабандой алкоголя были пресечены. Была пресечена деятельность пятого управления, которое занималось слежкой за политиками, журналистами, обычными гражданами. Многие громкие дела были доведены до суда», — отметил Нэстасе.


 
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