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Мы все умрем, если власть не заставит жителей Молдовы соблюдать меры предосторожности
08.06.2020

Чтобы наконец-то начать полноценно работать и жить, нужно все позакрывать и отправить народ на карантин, обеспечив людям финансовую помощь, - только так можно победить заразу.

Любой из нас хочет побыстрее выбраться из этой зловонной ямы, куда загнала нас пандемия – нормальной работы в офисе или на производстве, воскресных походов в ресторан, с друзьями в клуб, сбросить лишние кило в фитнес-зале, делать прически без опаски, что парикмахер инфицирован, встречаться с близкими за шашлычками или улететь к морю… для отдельных категорий граждан предел мечтаний – пирушки на кладбище, некий антиправославный обряд, который называют «Родительским днем», и который почему-то «отмечают» на Радуницу. Ну и пусть будут счастливы эти безбожники, вытаптывающие могилы и напивающиеся прямо у крестов.

Но ничего этого не будет еще долго. Пандемия отпустила немного, когда был карантин, когда были закрыты рынки, церкви, террасы, когда не ходил общественный транспорт. И казалось…. вот-вот, и мы освободимся от заразы.

Дали послабления, рассчитывая на благоразумие жителей Молдовы. Куда там… озлобленные, обвиняющие власти в том, что не дают устраивать пикники на могилах и ходить по рынкам, что общественный транспорт не курсирует в выходные, что рестораны и гостиницы закрыты, что фитнес-клубы пока недоступны…

Вот и получили – количество заболевших коронавирусом подскочило до ежедневной цифры около 250 человек. Каждый день умирают люди, не только от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, но еще и от ковида. А ведь эти, последние, могли бы жить и жить. Уходят и 80-летние старички, и 50-летние, полные сил и планов на жизнь, люди. И летальных исходов уже более 300. Да умирают и от других болезней. Но эти 300 человек могли бы жить, если бы другие соблюдали меры предосторожности. Этакое пассивное «киллерство».

Для тех, кто не верит в существование коронавируса и обвиняет правительство в «придумывании мер», совет: посмотрите на другие страны. США, например, Испанию, Германию и т.д. Там тоже «тупое» правительство, которое получает выгоду от закрытия предприятий, ресторанов, церквей и т.п.?! Ну не могут в десятках стран разом власти выдумать ковид. И вот еще что странно: выплескивают желчь в соцсетях ровно до того, как попадут в «коронавирусный» центр на «Молдэкспо». И уже потом строчат – «ой, а мы не верили…». Вот это, действительно, тупо.

Кстати, мест в больницах Молдовы для инфицированных коронавирусом осталось мало. Вот он – результат послаблений.

Вирус смогут победить только жесткие меры, без реверансов в сторону защитников кладбищенских пьянок и борцов за открытие ресторанов и рынков, а также сторонников запуска общественного транспорта по выходным. Надо вернуться в апрель. Транспорт с улиц убрать – там народ, как килька в банке, рынки закрыть – где продавцы стоят чуть ли не в обнимку, а покупатели жмутся друг к другу, протискиваясь к лотку, в то время как маски висят на подбородках. Не разрешать службы ни в церквях, ни на улицах, не богоугодное это дело – рисковать здоровьем и жизнью. И не обращать внимания на не верящих в ковид, на плюющихся ядом и желчью пассивных «киллеров». Штрафовать!

Конечно, при таком раскладе необходимо принять и меры защиты и поддержки населения – предпринимателей и их работников, - страдающего от карантина: рестораторов и поваров с официантами, парикмахеров, перекупщиков с рынков, фермеров, фитнес-тренеров и т.п. И конечно, разгонять все митинги протестов и прочие сборища. Не время! Иначе… все мы умрем или долго еще не сможем вернуться к нормальной, полноценной жизни.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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