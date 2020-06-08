Карантин как благо: Топ-5 видов сотрудников в Молдове...

«Удаленка», ограничения и Чрезвычайное положение повлияли на все сферы нашей жизни и изменили отношение к работе.

«В темные времена хорошо видно светлых людей», - писал Ремарк, и переписывали бухгалтерши в «Одноклассниках». Но я вам скажу, что в так называемые темные времена хорошо видно и людей с темными душонками. Я бы даже сказала - их заметнее всего.

Коронавирус нас всех за что-то наказал. Не зря же есть мера наказания, предусмотренная законодательством, - домашний арест. Сидели два месяца, никуда без крайней надобности не выходили, всю привычную жизнь разорвало в клочья и как вернуться к прежнему распорядку жизни, сложно даже представить.

Удаленная работа имеет свои и плюсы, и минусы. Главный ее плюс в том, что она есть, а главный минус – непонятно, что будет дальше. Тем не менее, вот этот хаос, который нам "подарил" коронавирус, долго не протянет. Мы приспособимся, станем мыслить по-другому, по-новому организовывать свой быт и труд. Зато "ковидная неразбериха" вскрыла недостатки некоторых трудовых коллективов. Начальников пока трогать не будем, хотя многие из них тоже себя показали в трудные времена не в лучшем свете. Но у них другие причины и уровень ответственности. Сотрудники же один за другим стали вот такими.

1. Сотрудник – паникер

На работу не ходил, но место потерять боялся. Или ходил, но ныл, что все плохо и мы все умрем. При этом натирался с головы до пят дезинфектантом, опрыскивал всё и всех вокруг, доводя окружение до истерики и желания утопить коллегу в тазу с голубоватой спиртосодержащей жидкостью. Всем страшно, но ему страшнее. Всем не хочется болеть и заразить родных, но ему еще более не хочется и еще сильнее надо беречь семью и родителей.

2. Сотрудник – фаталист

Работу остановили, закрыли на время, всех отправили в отпуск за свой счет. Он послушно выполнил все требования ЧП, но другой возможности зарабатывать для семьи искать не стал. Пока у жены есть «удаленка», он мог бы помыть посуду, присмотреть за детьми и приготовить завтрак, обед и ужин, но в девяти случаях из десяти такой тип не делает. Думает, что он не виноват, что его отправили в отпуск за свой счет. Ждет возвращение в прежнее русло, и никак иначе.

3. Сотрудник – охотник за «длинным рублем»

С первых дней кризиса стал шерстить горизонты на предмет новых возможностей. Если сейчас можно работать из дома в Кишиневе, значит, можно делать что-то и для более дальних городов. Кризис действительно всегда рождает новые возможности, потому тем, кто прилег в унынии на диване в марте и не пролежал до июня, остается ждать общего оживления на рынке труда. А вот охотник может проскочить «трудовую депрессию» с минимальными потерями. Вот только коллектив бросают они в темные времена, и это отнюдь не светлая история. Тут уж каждый за себя, но главное, не зазнаться и не бежать за новыми возможностями второпях и без оглядки, оставляя за собой сожженную деревню старого коллектива. У «удаленки» есть свои минусы, на устранение которых Молдове и ближайшим к нам странам надо будет лет пять, а то и десять.

4. Сотрудник – молчун

Этому ни хорошо, ни плохо. И дома нормально, и в офис может пойти. Ему везде скучно, ему везде кисло. Может одинокий? Тогда не в работе дело. Может наоборот слишком много говорливых членов семьи, и они его приучили отмалчиваться. В общем, от этого мы не узнаем о том, что делать с ковидным трудовым кризисом. Все переживания глубоко в душЕ или дУше, если он работает из дома.

5. Сотрудник – для всех своя версия

Привычку всем рассказывать разные версии одного события, скорее всего, при нем была всегда. Просто в темные времена вы уже знаете, кого видно. А этого еще и слышно. Для начальника у него все хорошо, но надо бы денег побольше. Для Светочки из бухгалтерии у него все плохо и надо денег, как у начальника. Для водителя Виталика у него все идиоты, включая Светочку, начальника и девушку за кофеаппаратом из булочной напротив офиса. Такие власть по пятницам громко и сильно любят, по вторник брезгуют фамилию написать с большой буквы. На «удаленке» сохранять баланс вранья в офисе тяжелее, потому чаще всего наш герой никому не звонит и боится разговаривать, зато пишет.

А вам какой сюрприз принесли коллеги? Что вытворяют у вас на работе?

ЛИДИЯ ТКАЧ