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Семья
Чей ребенок: В Молдове внебрачные дети чаще рождаются в сельской местности, чем в городе
08.06.2020

Средний возраст матери при первом рождении в 2019 году составил 25,2 года.  В последние годы репродуктивное поведение женщин детородного возраста претерпело изменения, что подчеркивается как различиями в возрасте при первом рождении, так и различиями в районах проживания.

По данным Национального бюро статистики, средний возраст матери при первом рождении в 2019 году составил 25,2 года. Женщины в сельской местности рожали в более молодом возрасте — 24,1 года, по сравнению с женщинами в городах — 27 лет.

Доля детей, рожденных вне брака, сократилась незначительно. В 2019 году она составила 19,3 процента. Почти каждый пятый ребенок родился вне брака. В сельской местности вне брака родилось 22,2 процента детей, в городах показатель составил 14,9 процента.


 
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