Политика по-кишиневски: куда ни глянь, потемки

Kлючевые события от А до Я



I. После долгих колебаний, скрытых решительными выпадами в сторону лагеря противника, ПДС недвусмысленно заявила, что не будет отправлять правительство в отставку по причинам, которые депутат Сергей Литвиненко назвал «математическими»: назначение другого правительства пятьюдесятью одним голосом не может гарантировать партии, что она не попадет в зону токсичных компромиссов. Опыт прошлого лета все еще болезненный.



В середине недели казалось, что все идет совсем в другом направлении.



Лидер парламентской группы PRO-Moldova Андриан Канду говорил, что отставка правительства Кику - это не проблема, и предполагал, что в парламенте будет достаточно голосов «ЗА» отставку.



По его словам, важно, каким будет новое правительство, что будет представлять собой новая команда, важно, что будет делать это правительство.







«Нам нужно обсудить антикризисный план. Мы также собираемся внести изменения в законодательство, Аудиовизуальный кодекс, Избирательный кодекс ... Голосование диаспоры может длиться два дня. Многое надо сделать. Таким образом, свергнуть это правительство не представляет собой большого труда, для этого не надо быть самым умным.



Мы ведем переговоры с оппозиционными партиями, я имею в виду ПДС и Платформу «DA». Мы не обсуждаем министерские портфели, а принципы, приоритеты в медицине, экономике, юстиции. В зависимости от этих приоритетов, будет назначен премьер-министр. Как я уже сказал, мы гибки и не претендуем на должность премьер-министра или министерские портфели», - заключил Канду.



В ответ на эти заявления Партия действия и солидарности заявила, что «они не обсуждали с PRO-Moldova или кем-либо еще, вопрос формирования правительства, за исключением обсуждений с ППДП. Мы просим прессу всегда уточнять позицию ПДС, когда нас упоминают в каких-либо заявлениях», - говорится в пресс-релизе.



В свою очередь, председатель Партии Платформа «Достоинство и правда», Андрей Нэстасе, заявил, что не представляет, как глава парламентской комиссии по расследованию мошенничества в банковской системе (депутат Платформы «DA» Игорь Мунтяну – п.р.), сядет за стол переговоров с человеком, которого преследуют как участника кражи миллиарда.



На протяжении всего периода подготовки жесткого ответа и депутат Платформы «DA» Александру Слусарь, и Сергей Литвиненко говорили, что исключают совместное голосование с партией «Шор» за назначение нового правительства. Несколько дней назад председатель ПДС Майя Санду заявила, что возглавляемая ею партия может поддержать кандидата Платформы DA на пост премьер-министра.



Говоря о целях нового правительства, лидер Платформы DA Андрей Нэстасе говорит, что предлагаемый им план действий основан не на политиках и депутатах, а на ряде законов, которые нужно принять. «Мы полагаемся на пакет правил, реформ, которые мы представим перед всеми депутатами».



Вице-председатель ППДП Александру Слусарь подтвердил, что первым кандидатом на пост премьер-министра партии является Андрей Нэстасе. Он, в свою очередь, сказал, что будущий премьер-министр Республики Молдова должен быть человеком «способным, компетентным, честным, целостным, и с характером», указав, что на должность премьер-министра у формирования есть три кандидатуры. Хотя, он избегал называть имена, в публичном пространстве была информация, что речь идет о председателе Платформы «DA» и вице-председателях Александру Слусаре и Игоре Мунтяну. В то же время говорится, что существует и список имен потенциальных министров нового правительства.



Все пошло совсем по другому пути, когда депутат от Партии действия и солидарности Сергей Литвиненко, после дискуссии между представителями ПДС и ППДП о нынешних и возможных конфигурациях, заявил, что «наша позиция такова: это правительство является катастрофой для Республики Молдова. Но с нашей стороны было бы безответственно, если бы мы поддержали вотум недоверия и свергли правительство, в условиях, когда у нас нет уверенности в формировании большинства для поддержки другого, подлинно проевропейского, правительства», - сказал Литвиненко.



Такая перемена в оппозиции дала президенту Игорю Додону возможность назвать оппозиционных депутатов «слабыми и пугливыми», предлагая им, попытаться свергнуть правительство и назначить новое. Для регистрации вотума недоверия требуется 26 голосов, отметил глава государства, заявив, что это можно сделать даже на следующем заседании парламента, которое, скорее всего, будет созвано на следующей неделе.



I. Важнейшие события недели, кратко



ПАРЛАМЕНТ



COVID-19, оружие политического скандала в Кишиневе? Сотрудник парламентской фракции ППДП получил разные результаты тестирования на коронавирус.



Представители ПДС направили обращение председателю парламента 3 июня с требованием провести 5 июня пленарное заседание парламента.



Ничего подрывного в отсутствии ДПМ в парламенте, медицинские предписания должны соблюдаться



Депутат от фракции Платформа ДА Арина Спэтару была положительно протестирована на коронавирус.



ПАРЛАМЕНТСКОЕ БОЛЬШИНСТВО



Демократы проголосуют за закон об НПО, но неизвестно, какое количество из числа депутатов от ДПМ. Павел Филип озвучил решение демократов проголосовать за европейский закон.



5 июня правящая коалиция ПСРМ-ДПМ приняла решение проголосовать в окончательном чтении Закон о неправительственных организациях и примет все остальные условия ЕС.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Никто не хочет быть ответственным за провал. В понедельник, 1 июня, после заседания «тройки» в администрации президента никто не представил, как обычно, еженедельную оценку борьбы с коронавирусом: динамика была плохой.



О пресловутом COVIDе «наши люди не сделали важных выводов». Николай Фуртунэ, директор ANSP, считает, что правила предосторожности не соблюдаются должным образом



Необходимо вернуться к ограничениям в контексте пандемии COVID-19, считает Исполнительный директор Expert-Grup, Адриан Лупушор.



Пасха блаженных (Радоница) - Сцилла и Харибда кишиневских властей. Под давлением общественного мнения они не нашли сил наложить ограничения на посещение кладбищ.



„Отмена ограничений в Молдове в большей степени обусловлена социально-экономическими факторами”, - заявил Игорь Поканевич, представитель ВОЗ в Республике Молдова.



ЦЕРКОВЬ







Пасха блаженных (Радоница) - Сцилла и Харибда кишиневских властей. Под давлением общественного мнения они не нашли сил наложить ограничения на посещение кладбищ.

Митрополия Молдовы недавно заявила, что при организации праздника будут учтены требования гражданских властей, но не все.



Министерство здравоохранения призвало население на Радоницу всех оставаться дома.



ЭКОНОМИКА



«Люди важнее экономики», - заявил Папа Римский. Молдаване придерживаются такого же мнения.



Экспорт молдавских вин в этом году будет самым низким за последние 20 лет. IDIS Viitorul предлагает меры по смягчению ситуации.



После двух месяцев карантина мы получили сотни обанкротившихся предприятий. Мы разрушили экономику, не решив проблему заражения, говорит экономист Вячеслав Ионицэ



Кто сказал, что денег нет? Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации Соглашения о финансировании между Республикой Молдова и Международной ассоциацией для получения доступа к кредиту на сумму 35 700 000 евро.



ЕС одалживает нам 100 миллионов евро. Комиссия по внешней политике и европейской интеграции на своем заседании 3 июня утвердила консультативное заключение о начале и утверждении подписания Соглашения о займе между Республикой Молдова и Европейским союзом о макрофинансовой помощи для Республики Молдова.



Зигфрид Мурешан говорит, что Республика Молдова получит часть из 750 миллиардов евро, предоставленных ЕС для восстановления экономики, начиная с 1 января 2021 года.



Премьер-министр Ион Кику заявил, что доходы бюджета выросли после того, как власти сняли часть ограничений в экономике, но они еще далеки от ситуации полного восстановления.



Правительство не отказывается от идеи российского кредита, даже если ранее премьер-министр Ион Кику высказался скептически относительно возможности его получить.



Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды (MADRM) предложило увеличить штрафы за нарушение природоохранного законодательства.



ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА



Новые видео с участием президента Игоря Додона, Влада Плахотнюка и Сергея Яралова, были представлены публике 5 июня.



Показания Вячеслава Платона могут многое прояснить, считает президент.



II. События недели, подробно



ПАРЛАМЕНТ







COVID-19, политическое оружие в Кишиневе? Сотрудник парламентской фракции ППДП получила положительный результат на коронавирус нового типа в лаборатории НАОЗ, повторное обследование в частной клинике не выявило следов COVID-19 в её организме. Это стало основанием для вице-председателя партии и вице-спикера парламента Александру Слусаря выступить с обвинениями, что власть использует медицинскую систему в политических играх, для приостановления пленарных заседаний законодательного органа.



Обвинения были отвергнуты главой Национального агентства общественного здравоохранения (ANSP) Николае Фуртунэ, а премьер-министр Ион Кику назвал эти заявления наглой ложью, и обратился к министру Виорике Думбрэвяну с просьбой «проверить этих людей и не только на COVID. Обеспечьте данный процесс со стороны государственных учреждений и доложите следственным органам».



В то же время, премьер-министр Ион Кику считает, что представители Платформы «DA» виновны в преждевременном открытии Центрального рынка в Кишиневе, что может привести к увеличению количества случаев заболевания COVID - 19.



Представители ПДС направили 3 июня обращение председателю парламента Зинаиде Гречаной и генеральному секретарю учреждения Адриану Албу с требованием продолжить / организовать пленарное заседание в пятницу, 5 июня, когда, согласно подсчетам, истекает «пауза для проверки депутатов, и что таким образом косвенно, был установлен индивидуальный режим самоизоляции».



Поскольку депутаты от парламентского большинства отсутствовали в зале заседаний, депутаты фракции ПДС, блок ACUM, выразили свое сожаление по данному поводу. По их словам, на заседании должны были быть приняты законопроекты, которые входят в список условий для получения макрофинансовой помощи, предоставляемой Европейским союзом.



Вице-председатель парламента Моника Бабук, депутат ДПМ, отвергает любые предположения, касающиеся неучастия ДПМ в работе пленарного заседания парламента. «Несмотря на предписания врачей и, на их основе, предписания руководства парламента, депутаты сталкиваются с призывами прийти на пленарное заседание парламента и, таким образом, демонстрировать гражданам плохой пример в отношении соблюдения требований в борьбе с новым типом коронавируса».



Она подтвердила предыдущее заявление лидера партии о том, что ДПМ проголосует во втором чтении законопроект о некоммерческих организациях.



У депутата Платформы DA Арины Спэтару диагностировали коронавирус. Информацию об этом депутат подтвердила 6 июня во время прямого эфира на своей странице в Facebook.



ПАРЛАМЕНТСКОЕ БОЛЬШИНСТВО



Демократы проголосуют за закон об НПО, но неизвестно, какое количество из числа депутатов от ДПМ. Несмотря на то, что президент Игорь Додон ранее угрожал, что, если ДПМ проголосует за закон об НПО, это может «разрушить» коалиционное соглашение с ПСРМ, Павел Филип подчеркнул, что «по настоянию Демократической партии, на заседании Постоянного бюро парламента, внесли в повестку дня на 2 недели рассмотрение во втором чтении Закона о неправительственных организациях. Мы будем голосовать за этот закон», - сказал Павел Филип.



Более того, лидер Демократической партии заявил, что он сообщил социалистам, что фракция ДПМ будет голосовать за закон, в том числе, за те положения, которые вызвали недовольство ПСРМ. По его словам, неизвестно, выйдут ли еще депутаты из ДПМ или нет, а что касается происходящих движений, то за ними стоит Влад Плахотнюк, который использует план Б, т.е. некоторых людей, которые были внесены в список ДПМ на последних парламентских выборах.



5 июня правящая коалиция ПСРМ и ДП приняла решение проголосовать в окончательном чтении за Закон о неправительственных организациях, одном из условий Европейского союза для предоставления второго транша макрофинансовой поддержки, но с некоторыми поправками. Кроме того, обе стороны решили отменить Закон о гражданстве через инвестиции, в отношении которого действовал мораторий до сих пор и выполнить все необходимые условия.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Никто не хочет быть ответственным за провал. 1 июня, впервые с начала пандемии, после встречи в понедельник президента, премьер-министра и спикера, Ион Кику, выступавший от имени высшего руководства страны, не представил отчет за предыдущую неделю по ситуации с пандемией в стране. В этот день среднесуточный показатель достиг нового максимума в 178 человек.



2 июня Республика Молдова заняла 11-е место в Европе по количеству новых случаев заражения COVID-19, с 188 заболевшими, опережая Румынию, с большим, почти в семь раз, населением, и вчера сообщившей о 119 новых случаях, согласно информации, представленой на сайте Worldometric.info. Наблюдатели, ссылаясь на этот источник, отмечают плохую ситуацию в Республике Молдова по сравнению с соседними государствами, со странами с одинаковым количеством населения, и с государствами, находящимися на той же стадии экономического развития.



3 июня в Республике Молдова было подтверждено 247 новых случаев заражения COVID-19. Не вызывает сомнений то, что до сих пор не понятно, был ли достигнут пиковый период.



Об этом COVIDе «наши люди так и не сделали важных выводов». Директор НАОЗ Николай Фуртунэ объяснил, что открытие рынков, магазинов, парикмахерских, а с 5 июня торговых центров и спортивных залов, определило большое количество новых заболеваний и предупреждает, что ограничения могут быть введены повторно.



В Республике Молдова появились первые зараженные парикмахеры, а также кассиры и кондукторы после того, как были смягчены меры, касающиеся общественного транспорта: «Наши люди так и не сделали важных выводов. Послабления не означают расслабления, как было до COVID. Послабление означает выход из строгой изоляции, но с учетом того, что на нас охотится COVID», - говорит Николай Фуртунэ.



Некоторые эксперты отметили влияние политического фактора на принятие решений, связанных с управлением кризисом COVID-19, который привел к сбою ответных мер системы здравоохранения, где было зарегистрировано большое число заболеваний, около 20 процентов от общего числа.



Исполнительный директор Expert-Grup Адриан Лупушор считает, что Республика Молдова должна вернуться к ограничениям в контексте пандемии COVID-19, но на этот раз люди должны получать положительные сообщения, такие как пример стран, где ограничения были соблюдены, и теперь положительные результаты видны.







По словам эксперта, увеличение числа инфицированных COVID-19 в последние дни подтверждает, по крайней мере, 2 факта, а именно то, что ограничительные меры во время чрезвычайного положения, хотя и были болезненными, но имели определенный эффект, и что ослабление ограничений было преждевременным, учитывая условие «почти самоубийственного безразличия со стороны молдаван».



"Сейчас абсолютно ясно, что необходимо вернуться к ограничениям. Но на этот раз необходимо сделать больший акцент на добровольном соблюдении правил (штрафные санкции с астрономическими штрафами обречены на провал, учитывая доход, а также хроническое недоверие населения к учреждениям) ", - говорит Лупушор.



«Отмена ограничений в Молдове в большей степени обусловлена социально-экономическими факторами», - сказал Игорь Поканевич, представитель ВОЗ в Республике Молдова. «Мы понимаем, что ограничения нельзя поддерживать долго. Страна должна жить, люди должны работать, дети должны ходить в школу и детский сад. Снятые ограничения дополняются и должны дополняться определенными мерами безопасности.



Если мы говорим об открытии рынков, это должен быть очень хорошо продуманный план для покупателей, для обеспечения дезинфицирующих средств, для возможности осуществления регулярной обработки территории, для соблюдения расстояния между продавцами и покупателями. То же самое касается коммерческих единиц. Если речь идет об открытии торговых центров, то должны быть обеспечены - расстояние, доступ к санитарно-гигиеническим средствам».



Согласно данным, представленным в пятницу Министерством здравоохранения, уровень заражения за последнюю неделю увеличился с 0,99 до 1,18. Также, увеличился процент заражения медицинского персонала. В настоящее время он составляет 4,3, что означает, что каждый четвертый медработник заражен новым типом коронавируса.



6 июня Республика Молдова находилась на втором месте в Европе по количеству заразившихся среди населения. За последние 24 часа было зарегистрировано 264 случая заболевания (3,5 миллиона жителей), что является отрицательным рекордом для Республики Молдова со времени начала пандемии, в нашей стране в среднем 75 случаев на миллион жителей.



В Европе хуже дела, чем у нас, обстоят только в Беларуси, в стране, которая не вводила ограничений во время пандемии. В субботу власти сообщило о 883 новых случаях заболевания (9,5 миллиона жителей), что в среднем составляет 92 случая на миллион жителей.



ЦЕРКОВЬ - ВЛАСТИ - ОБЩЕСТВО







Радоница - Сцилла и Харибда кишиневских властей. После официального разрешения Радоницы, ответственные чиновники в один голос призывают людей не ходить на кладбища. В этом контексте, писатель Виталий Чобану отмечает, что «решения властей диаметрально противоположны». То дают разрешение отмечать (официально - п.р.) Радоницу, то нам советуют не ходить на кладбище.



«Я призываю вас помянуть ушедших дома, в семье, в кругу своих близких. Давайте избегать скоплений людей на кладбищах, чтобы не способствовать появлению новых вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 ", - говорится в заявлении министра образования Игоря Шарова.



Ранее премьер-министр Ион Кику выступил с аналогичным призывом, заявив, что сам не пойдет на кладбище. 22 мая глава Национального агентства общественного здравоохранения Николай Фуртунэ заявил, что в этом году праздник можно полностью отменить, поскольку уровень коронавирусной инфекции все еще высок, а большое количество людей на кладбищах на Радоницу несёт большие риски.



Митрополия Молдовы недавно заявила, что организация праздника будет проводиться с учетом требований гражданских властей, и обратилась к верующим, которые «вернулись из-за границы, находятся на карантине, имеют какие-либо симптомы или являются представителями группы риска… воздержаться от физического участия в богослужениях».



В то же время, вопреки рекомендациям, священники будут продолжать причащать верующих. В сообщении, опубликованном 1 июня Молдавской Митрополией, говорится, что она "имеет серьезные возражения против рекомендаций властей воздерживаться от Святого Причастия", и что этот вопрос не может обсуждаться. Кроме того, Молдавская Митрополия сообщает, что продолжит проводить причастие.



Согласно постановлению Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению, начиная с 5 июня, разрешается совершать религиозные службы внутри церквей, но с соблюдением определенных правил. Одно из положений рекомендует прихожанам воздерживаться от причастия.



Что касается поминовения умерших, то Министерство здравоохранения по-прежнему настаивает на том, чтобы граждане оставались дома на Радоницу. «Мы выступали против разрешения празднования Радоницы. Вы видели письма о неподчинении, полученные из Митрополии. Они намерены и желают провести Радоницу 7 и 8 июня», - заявил Николай Фуртунэ. «К сожалению, Церковь нас не услышала. Мы, по-прежнему, стоим на позиции, что население должно массово оставаться дома, невзирая на решение (мнение) митрополита Молдовы ", добавил он.



Чтобы демотивировать население и уменьшить возможности добраться до кладбища, примэрия Кишинева прекратит движение общественного транспорт 6, 7 и 8 июня.



Чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения Кишинева, собравшаяся утром, 6 июня, постановила, что в субботу, воскресенье и понедельник, на Радоницу, кладбища на территории Кишинева будут закрыты. «Это правильное решение в контексте увеличения числа случаев заболевания коронавирусом», - сказал генеральный примар Ион Чебан, который также является председателем Комиссии.



«Только на кладбище Св. Лазаря в Кишиневе 280 000 захоронений. Если к каждой могиле придет хотя бы один человек, то мы рискуем спровоцировать серьезную вспышку заболевания в условиях, когда, повторюсь, наблюдается рост числа заболевших COVID-19. Кроме того, риск возрастает в связи с нашей православной традицией раздавать поминальные дары», пояснил Ион Чебан. Запрет достиг кладбища на улице Армянской около десяти часов, после того как оно открылось по графику и сотни жителей Кишинева уже находились на территории кладбища.



В то же время, в пику с позицией главы города, президент Игорь Додон, который на протяжении всей пандемии не соблюдал основные меры безопасности необходимые для предохранения от COVID-19, призвал граждан проявлять осторожность при посещении кладбищ. Президент не призывает молдаван оставаться дома, он лишь предлагает им быть осторожными.



Накануне глава ANSP Николай Фуртунэ, ссылаясь на создавшуюся ситуацию, заявил: «Мы не разделили мир по должностям и другим критериям - кто должен носить маску, а кто нет, кто может посещать собрания, а кто нет. Правила распространяются на всех, независимо от занимаемой должности. Каждый должен быть привлечен к ответственности за свое поведение в период борьбы с распространением COVID-19».



Оштрафованы за участие в официальном мероприятии. На фоне несоблюдения руководством страны и местными должностными лицами правил защиты - избирательное применение штрафов стало очевидным. Лидер ассоциации „UNIREA-ODIP” Влад Билецки и один из лидеров политического движения „UNIREA” Дорин Киртоакэ, были оштрафованы на 22 500 леев за участие в церемонии встречи 20 грузовиков с гуманитарной помощью из Румынии. «Государство организует публичную церемонию встречи грузовиков и тоже государство штрафует тех, кто в ней участвует.



Я хочу дать краткое объяснение, почему это дискриминация и преследование. Государство является единственным организатором, а мы являемся участниками торжественного, официального мероприятия и, согласно закону о собраниях, ответственным за проведение мероприятия является организатор, то есть, правительство Республики Молдова, в лице премьер-министра Иона Кику. Мы не были организаторами, и этот штраф применяется неправомерно », - заявил Влад Билецки, председатель Ассоциации „UNIREA-ODIP”.



ЭКОНОМИКА



«Люди важнее экономики», - сказал Папа Римский, в контексте решений ряда стран по ослаблению ограничительных мер и возобновлению экономической деятельности во многих секторах, которые были заблокированы пандемией COVID-19. «Исцеление людей, а не накопление (денег), чтобы помочь экономике (это важно), исцеление людей, которые важнее экономики», - сказал Франциск. «Мы, люди, являемся храмами Святого Духа, а не экономика», - сказал он.



IDIS Viitorul считает, что существует риск того, что экспорт молдавских вин в этом году будет самым низким за последние 20 лет. Это потому, что в 2020 году винодельческий сектор в Республике Молдова вступает в третий, за 15 лет, кризис. По оценкам экспорт упадет до показателя ниже 100 миллионов долларов. Экспортный кризис затронет не только виноделов, но и фермеров, стекольные заводы, перевозчиков и другие смежные отрасли.



Винодельческая промышленность в Республике Молдова является единственной отраслью, где весь производственный цикл является локальным. Все звенья в цепочке создания стоимости, от производства посадочного материала до розлива вина в бокал, принадлежат молдавским предприятиям.



Первые два кризиса затронули Молдову с точки зрения продажи продукции на восточном рынке. Но у компаний была возможность использовать новые рынки, включая ЕС. Однако нынешний кризис поразит абсолютно все зарубежные рынки. По этим причинам необходимо определить возможности внутренних продаж. В сложившихся условиях, считают эксперты IDIS, правительство Молдовы обязано принять меры для поддержки винодельческого сектора. Рекомендации экспертов для этого сектора включают предложения по фискальным мерам, которые могут быть реализованы. Эксперты предлагают отсрочки по уплате налогов, а также, отсрочки по уплате акцизов на дистиллированное вино.



Другие рекомендации касаются ряда финансовых мер, которые могут быть приняты, а также можно обязать по закону нефтяные компании включать в нефтепродукты минимальное количество БиоЭтанола.



Эксперт в области экономики Вячеслав Ионицэ высказал мнение, что «результатом двух месяцев карантина стали сотни обанкротившихся предприятий, тысячи людей потеряли работу, десятки тысяч остались без доходов или их доходы уменьшились, государственный бюджет потерял 2,3 млрд. леев только в марте-апреле.



И в результате, мы имеем четвертую волну COVID, которая сильнее предыдущих трёх. Теперь мы понимаем, что все, что мы делали, было напрасно. Мы разрушили экономику, не решив проблему», говорит Вячеслав Ионицэ.



Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации Соглашения о финансировании между Республикой Молдова и Международной ассоциацией для получения одного кредита в размере 35 700 000 евро, которые должны быть направлены на повышение качества преподавания и обучения в высших учебных заведениях и педагогических колледжах, а также повышение актуальности высшего образования для рынка труда в Республике Молдова.



Комитет по внешней политике и европейской интеграции на своем заседании 3 июня, утвердил консультативное заключение о начале и одобрении подписания Соглашения о займе между Республикой Молдова и Европейским союзом о макрофинансовой помощи для Республики Молдова.



Кредитное соглашение между Республикой Молдова и Европейским Союзом о макрофинансовой помощи для Республики Молдова предусматривает предоставление кредита до 100 миллионов евро двумя равными частями. Срок выдачи кредита составляет максимум 12 месяцев и будет выплачен в течение 2020-2021 годов. Выделение первого транша является безусловным, а второй будет зависеть от прогресса в реализации Меморандума о взаимопонимании. Срок его погашения составляет максимум 15 лет с таким же льготным периодом.



Цели макрофинансовой помощи состоят в том, чтобы смягчить внешние финансовые ограничения страны, покрыть бюджетные потребности, укрепить позиции валютных резервов.



Румынский евродепутат Зигфрид Мурешан заявил, что ЕС предложила на прошлой неделе пакет восстановления экономики на 750 миллиардов евро, в частности для государств Европейского Союза, но часть этих денег будет выделена на восстановление экономики Республики Молдова, начиная с 1 января 2021 года.



Что касается второго и третьего транша макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро, которая была предусмотрена для Республики Молдова, Зигфрид Мурешан утверждает, что есть минимальные шансы на то, что правительство Кишинева преуспеет в голосовании за условия, выдвинутые ЕС.



«Я не думаю, что нынешнее правительство сможет получить третий транш, возможно, они смогут получить второй», - сказал он.







Премьер-министр Ион Кику заявил, что наблюдается постепенное восстановление поступлений в национальный государственный бюджет после того, как власти сняли некоторые ограничения в экономике. Он объявил, что власти все еще ищут внешнюю финансовую поддержку, заявив, что правительство согласовало с Европейским союзом условия получения кредита в размере 100 миллионов евро для борьбы с последствиями пандемии. Этот документ был одобрен Комитетом по внешней политике и европейской интеграции на заседании 3 июня и предусматривает предоставление займа в размере до 100 млн. евро двумя равными частями в период 2020–2021 годов. Выделение первого транша является безусловным, а второй будет зависеть от прогресса в реализации Меморандума о взаимопонимании. Срок его погашения составляет максимум 15 лет с таким же льготным периодом.



Он также утверждает, что правительство не отказывается от российского кредита и ответил тем, кто высказывался против некоторых положений проекта соглашения, по причине чего, кредит был объявлен неконституционным.



Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды (MADRM) предложило увеличить штрафы за нарушение природоохранного законодательства. В данном контексте, MADRM предлагает увеличить существующую сумму за нарушения закона о лесном хозяйстве до 16 тыс. леев, а за несанкционированное использование земель из лесного фонда и зеленых насаждений поднять штраф до 17,5 тыс. леев.



За ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других зданий без наличия специальных сооружений, которые предотвращают загрязнение и заражение вод и/или вредное воздействие, предлагается штраф в размере до 15 тыс. леев против нынешних 1,5 тыс. леев. Такой же штраф предлагается ввести за мытье транспортных средств в природных водах, вблизи них, и в других местах, которые для этого не приспособлены.



Предложения были внесены после анализа состояния перечисленных ресурсов, особенно, с учетом важности экологических, экономических и социально-культурных функций, которые они выполняют, обеспечивая рациональное использование лесов, водных ресурсов, других природных ресурсов и обеспечивая защиту всех факторы окружающей среды.



ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА



Генпрокуратура выпустила пресс-релиз о новых видеоизображениях, представленных общественности 5 июня, в которых появляются президент Игорь Додон, Влад Плахотнюк и Сергей Яралов. По словам прокуроров, они, по-видимому, являются «продолжением предыдущих эпизодов» и будут рассмотрены в рамках того же уголовного процесса, который был инициирован ранее на основе обвинений, представленных лидером Платформы DA Андреем Нэстасе и депутатом Юрие Реницэ.



На кадрах, обнародованных депутатами Лилианом Карпом и Юрие Реницэ, президент Игорь Додон говорит Плахотнюку и Яралову, что он написал несколько «отчетов-лялечек» Владимиру Путину, а также, что он кричал на Дмитрия Козака, который является очень хорошим переговорщиком.



Президент Игорь Додон признал подлинность изображений, сказав, что они были «из той же шахматной партии, призванной свергнуть олигархический режим». По его мнению, прокуроры должны использовать эту ситуацию для обсуждения с Платоном, чтобы прояснить дело о банковском мошенничестве. По другим пунктам против Платона дело должно быть прекращено. «Каждый должен нести ответственность за свои слова и поступки. Он должен оставаться в тюрьме за свои дела, а не за другого дядю. Из того, что говорит прокурор, видно, что он (Платон) сидит за дела, совершенные кем-то другим », - отметил Игорь Додон.



ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ВНИМАНИЯ ТЕМЫ



Эволюция заболеваний коронавирусом в Республике Молдова. Адаптация мер, принимаемых государственными институтами, к изменениям ситуации. Извлечение уроков из полученного опыта.



Меры по оживлению экономик, и при сохранении опасности увеличения числа заболеваний. Способность властей получить доступ к европейским фондам и т.д.



Какие меры власти планируют предпринять, и как занять детей и молодежь в летний период, который не приспособлен к условиям пандемии?



Какие действия предпринимаются по возвращению похищенных средств с помощью государственных институтов в пользу лиц, определенных компанией Kroll, правовыми органами в Республике Молдова?



Юрие Витион, IPN