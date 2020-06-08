Что на самом деле должно возникнуть на месте кинотеатра «Гаудеамус» в Кишиневе?

Дилемма места, где теперь лишь руины известного кинотеатра в Кишиневе, не дает покоя небезразличным людям.

– Кинотеатр «Gaudeamus» (бывш. «Сорок лет ВЛКСМ»). О законной и моральной стороне происходящего судить не буду, просто хочется напомнить, что изначально само строительство кинотеатра было преступлением - для этого сравняли с землёй могилы кишинёвцев лютеранского вероисповедания, в том числе, и таких лиц, как Александр Бернардацци и Карл Шмидт. Но, думаю, ни у кого сомнений нет по поводу того, что возникнет на этих руинах. И если места покоя Бернардацци и Шмидта вдруг каким-то чудом избежали бы ковша экскаватора в 1950-х гг, то в XXI веке им уже точно не спастись бы от второй волны благодарности потомков. Ну, разве что, могут назвать жилой комплекс именем Карла Шмидта, чтобы счастливые жильцы не забывали, по чьим костям они ходят, - написал кишиневец краевед Юрий Швец.

Нам лишь остается согласиться с уважаемым земляком, так как и в советское время Кишиневом нередко управляли люди, не ценившие и не чувствовавшие этот город. В то же время не будем забывать – что для нас по прошествии лет является памятниками истории и архитектуры, 70 лет назад было почти современностью. Но некрополь с могилами Бернардации и Шмидта трогать, конечно же, было нельзя. Логичнее всего было бы создание на этом месте некоего культурного объекта в память об этих прославленных людях и их единоверцах, чей прах, возможно, кое-где еще покоится в том месте, не будучи задет ковшом экскаватора.

Подготовил Николай Костыркин