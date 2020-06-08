Нэстасе: Мы имеем право на другую жизнь

Председатель Платформы DA Андрей Нэстасе отметил, что его партия и он сделают все для будущего страны и граждан, пишет Point.

Об этом Нэстасе заявил в программе на TVC-21.

"Я сделаю все возможное, чтобы убедить людей в том, что мы имеем право на другую жизнь, не в нищете, несправедливости и коррупции. Мы имеем право на нормальную, цивилизованную жизнь. У человека можно отнять что-то силой, но дать что-то силой нельзя. Я рассчитываю на то, что люди поймут и будут судить нас по нашим действиям", - отметил Нэстасе.