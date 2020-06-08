Год без Плахотнюка: Додон высказался о ситуативном альянсе «Санду-Канду-Плаха-Шор»

В понедельник исполняется ровно год с момента ликвидации режима Плахотнюка.

Об этом заявил в соцсетях президент Игорь Додон.

По его словам, тогда казалось очень многим людям, в том числе экспертам, что Плахотнюка невозможно отстранить.

– Человеческая память коротка, люди быстро забыли, под каким репрессивным режимом жила Республика Молдова последние годы, до июня прошлого года. Есть мнения о том, что олигархическая власть – это второе большое испытание в истории страны после 1992 года, когда вспыхнул трагический конфликт на Днестре. Сегодня исполняется ровно год с того момента, как была спасена демократия, а Республика Молдова освобождена от политической диктатуры. Эти смелые действия по борьбе с олигархией были заслугой и парламентских партий, и граждан, которые нас морально поддержали, и наших внешних партнеров, твердо заявивших, что они не потерпят злоупотреблений олигархической власти и ее манипуляций посредством Конституционного суда.

Лично для меня решение пойти прямо и решительно против Плахотнюка было сопряжено с очень серьезными рисками, включая то, что я рисковал своей жизнью и жизнями моих близких, и, возможно, я когда-нибудь расскажу подробности насчет этого. Но я полагаю, что это было необходимое для страны решение, стратегически правильное, волевое решение, и я ни на минуту не жалею о тех действиях. Здесь я хочу отметить, что и коллеги по парламенту, члены блока «АКУМ», также показали, что могут преодолеть идеологические и доктринальные разногласия и принять участие в нанесении совместного окончательного удара по олигархическому режиму. Эти твердые политические шаги навсегда вписаны в историю нашей страны, - написал Додон в соцсетях.

По его словам, «за минувший год очень многое изменилось, были и ссоры, и смены правительства, и пандемия, и экономический кризис».

– Все эти вызовы подвергли суровому испытанию стабильность нынешней власти, и мы понимаем, что у нас много, очень много работы для того, чтобы развивать Молдову так, как мы все хотим. Но никто не сможет отрицать, что сегодня атмосфера в обществе совершенно иная, чем год назад. Простые граждане, государственные служащие, предприниматели – все чувствуют себя свободнее, увереннее, так как могут достойно и беспрепятственно посвящать себя работе, общественным обязанностям, личным планам.

В то же время давайте не будем забывать о том, что Плахотнюк и Шор бежали из страны, но не отказались от замысла вновь дорваться до власти. Их задача состоит в дестабилизации политической обстановки в Молдове, отставке правительства, манипулировании Майей Санду и Андреем Нэстасе, проникновении ставленников парламентских группировок Шора и Pro Moldova в новое правительство – и всё это для того, чтобы взять реванш и блокировать расследование уголовных дел о краже миллиарда и узурпации государственной власти, поскольку в последние месяцы по этим направлениям есть значительное продвижение под руководством нового Генерального прокурора.

Именно страхом олигархов и их стремлением отомстить объясняются медийные атаки на государственные институты, а также попытки создать «ситуативные» альянсы, такие как Санду-Канду-Плаха-Шор, с целью свержения правительства Кику и блокирования деятельности государственных учреждений. Но я вас уверяю, что все эти нападки олигархии не увенчаются успехом.

Мы, руководство страны вместе с народом, не допустим ни восстановления олигархического режима, ни воцарения политического, социального и экономического хаоса. Мы знаем, что олигархи руководствуются принципом: чем хуже для страны и власти, тем лучше для них. Но те, кто победил их 8 июня прошлого года, будут побеждать их и впредь, раз за разом. Время олигархов ушло навсегда,- заключил Додон.

Подготовил Михаил Генчу