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Экономика
Какие цены на Центральном рынке (ФОТО)
08.06.2020

Центральный рынок Кишинева создал страницу в Facebook, где ежедневно публикует информацию о продуктах, которые фермеры приносят на рынок.

После открытия рынков цены на овощи, фрукты, мясо не сильно изменились, сообщает Știri.md.

Таким образом, цена килограмма картофеля в среднем составляет 8 леев, помидоры стоят 10 леев, клубника продается за 20 леев, а цена на мясо варьируется от 25 до 90 леев.

Помимо того, что покупатели могут связаться с представителями Центрального рынка в Facebook, в будущем будет создана служба доставки на дом, что, несомненно, порадует горожан.


 
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