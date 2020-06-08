Обдурить старушку, продающую чеснок, а потом укатить на дорогой машине - это по-нашему!

Эта история из соцсетей заставит вас возмутиться.

Приводим ее полностью

– Женщина спросила: «Почем продаеть чеснок?». Бабушка ответила: «Один лей – пучок». «Если дадите 6 пучков за 4 лея, тогда возьму, если нет, пойду еще к кому-нибудь». Бабушка ответила: «Я продам вам чеснок по той цене, по которой вы хотите. Это для меня будет хорошо, потому что я не продала за весь день ничего, а мне нужны деньги, чтобы выжить». Женщина взяла чеснок по той цене, которую потребовала и ушла, улыбаясь, ощущая радость победы.

Села в свою дорогую машину и уехала в ресторан на обед с подружкой. После обеда там осталось много еды, которую обе не смогли доесть. Владелец ресторана подходил к ним, чтобы спросить, все ли в порядке. Женщина спросила, сколько стоит обед, он тут же ответил: «170 леев». Она дала ему 200 леев и не взяла сдачу, - пишут пользователи соцсетей.

Не исключено, что вторая часть истории, после отбытия дамы с базара на машине, - не более чем выдумка автора. Но часто в нашей стране так и происходит.

Подготовил Михаил Генчу