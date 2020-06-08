Килограмм черешни - 1 лей: Фермер из Молдовы предложил собрать урожай в своем саду

Почти тысяча желающих приехали со всей страны поесть черешню с дерева и увезти, кто сколько собрал. За два дня почти тысяча человек посетили сад Георгия Жамбея из Криулянского района, где можно самим собирать ягоды.

По словам фермера, из-за заморозков в апреле и мае, а также из-за дождей, качество плодов пострадало, продать их по выгодной цене он не смог бы. Поэтому он решил пригласить всех желающих в сад, чтобы они отведали черешню: "У меня были предложения от нескольких экономических агентов, которые хотели их засушить, от посредников с центрального рынка, но они хотели взять за бесценок. Поэтому я подумал, лучше сделать доброе дело и продать килограмм по лею, чем отдавать им".

Супруги Олэреску приехали в Криуляны из Кишинева: "Это прекрасный жест, ему пришлось так поступить, поскольку ему некуда девать урожай, который портится на дереве".

Супруги приехали не одни, а с друзьями. Вместе они собрали несколько ведер: "Мы хотим сделать из нее варенье, заготовки на зиму, летом и осенью - что-нибудь сделать. Мы благодарны этим людям за их труд, что они позволили нам собрать черешню. Пусть им воздастся".

Уехали домой с полными ведрами и другие сборщики. Все они отблагодарили агрария деньгами: "Я приехал с женой, пробыли здесь час, собрали пакет черешни, поели. Некоторые потрескались, но они не порченые. Очень вкусная черешня, сладкая".

"Мы приехали из Кожуны, Страшенского района, очень быстро добрались". "Хозяева - большие молодцы, разрешили собрать урожай, они сделали очень доброе дело".

"Мы довольны, черешня действительно очень сладкая, почти как мед, но она потрескалась из-за влаги. Качественный и вкусный урожай".

По словам фермера, этот год - худший с точки зрения качества урожая, а в также в финансовом плане: "Если в прошлом году мы продавали черешню по 25 леев за килограмм, в этом году - по лею, вот в чем разница. Потери исчисляются миллионами, но такая уж ситуация, но мы движемся вперед".

В прошлом году Георгий Жамбей экспортировал в Европу 150 тонн черешни.

ЛИДИЯ ТКАЧ