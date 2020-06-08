В Дурлештах полицейского избили едва не до смерти

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. 38-летний полицейский попал в больницу с травмами после избиения в результате его конфликта с 33-летним мужчиной. Инцидент произошел 6 июня на территории беседочного комплекса в Дурлештах.

6 июня ИП Буюкан получил сообщение, что на территории беседочного комплекса в Дурлештах возник конфликт между группой людей, пишет unimedia. Экипаж Бригады оперативного реагирования немедленно отправился на место происшествия, где было установлено, что конфликт разгорелся между двумя мужчинами. Один из них был полицейским, который находился не на дежурстве.

33-летний подозреваемый предположительно нанес несколько ударов пострадавшему, который впоследствии был доставлен в больницу.

- Он очень серьезно пострадал, особенно его глаз, - сообщили нам в полиции. - По какой причине возник конфликт, выясняется.

- Говорят, там была стрельба...

- Нет, стрельбы не было.

Начальник полицейского участка, обслуживающий Дурлешты, Юрий Федоров отказался нам дать какие-либо комментарии.

По данному случаю было возбуждено уголовное дело и 33-летний мужчина был задержан на 72 часа. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

ПАВЕЛ МУНТЯН