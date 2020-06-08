Все о демонстрации видеороликов с Игорем Додоном и Владом Плахотнюком

Мы интересом наблюдаем за хроникой демонстрации видеороликов с Игорем Додоном и Владом Плахотнюком в главных ролях. После более глубоко анализа, а также общения с людьми, близко знающими политическую и техническую сторону вопроса, мы пришли к выводу что ситуация далеко не однозначна.

С точки зрения политических технологий, как ни странно, но от этих сливов выигрывает как раз команда Игоря Додона. Всем политтехнологам прекрасно известен тезис о том, что кампания по очернению должна пройти так, чтобы не дать противнику время на опровержение. То есть максимально близко ко дню выборов.

В нашем же случае, видео начали появляется задолго до самой избирательной кампании. Можно с уверенностью утверждать, что к 1 ноября большинство граждан забудет об этом или будет воспринимать как что-то незначительное.

Второе на что мы обратили внимание, это обработка видео. Кроме определённых видео и аудио фильтров, ролики сопровождены субтитрами. Пообщавшись с людьми, которые были близки к медиаимперии Влада Плахотнюка, выяснилось, что это те ролики, которые планировались к показу летом прошлого года на каналах олигарха. Видео были отправлены всем медиа-менеджерам для публикации на своих ресурсах. Виду вмешательства иностранных послов и последующего отъезда из страны Влада Плахотнюка, публикацию видеороликов отложили.

Примечательно, что некоторые медиа-топы Плахотнюка, сегодня работают именно в президентской команде. Поэтому резонно полагать, что после отъезда олигарха, кое-кто прихватил с собой определённый объём материалов.

В то же время наши собеседники отметили, что скорее всего скачали уже отмонтированые ролики, в то время как оригинал съёмок остался у структур Влада Плахотнюка. По их словам, его публикация мало возможна, так как компрометирует в первую очередь самого Плахотнюка.

Интерес вызывает выбор Юрия Реницэ в качестве персоны предающей огласки эти материалы. Мало того что этот депутата напрямую связывают с Плахотнюком, так он ещё и унионист и прочно связан с румынскими спецслужбами. Поэтому такой человек не вызывает доверия у левого электората. Поскольку депутата в открытом конфликте с Майей Санду и Андреем Настасе, то и правый электорат относится к нему с настороженностью. Доверие он вызывает только в узких кругах унионистов.

Таким образом у широкой общественности этот депутат не вызывает доверия, следовательно и материалы, которые он публикуют воспринимаются как сомнительные. Ведь, намного достоверней и эффектнее выглядели материалы если бы их опубликовали на TV8, jurnal TV, Rise Moldova или какой-то известный журналист (Алекс Козер, Виталие Кэлугэряну, Марина Рацэ).

Вопросы вызывает и сама подача материалов. Оригинальные записи журналисты не смогли получить. Всё что транслируется на новостных каналах - это записи с экранов. Почему-то владельцы видео не желают попадания оригинальных файлов в руки журналистов или экспертов.

@Хроники захваченного государства