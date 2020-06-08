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«Возвращение Сатаны»
08.06.2020

    Мы не понимаем, какое историческое событие сегодня отплясывает молдавский телеграм, Президент и иные субъекты молдавской политики.  

    Ровно год  8 июня 2019 года, депутаты парламента от ПСРМ и ACUM подписали «Временное политическое соглашение о деолигархизации и возвращении государства Республика Молдова в русло конституционности». Вы серьёзно? Не счесть, какое бесконечное количество соглашений было подписано молдавским парламентом, и ни одно не выполнено. В том числе и это – эпохальное.

    А что изменилось? По-нашему мнению, можно только с грустью констатируют - порядка стало меньше.

   Суд отменил решение о конфискации компании Плахотнюка, а его  «победители» и не думают обращаться  с просьбой об экстрадиции к США. Так никто и не выдаст Влад Георгиевича, он и там, уважаемый человек.

    Нас возмущает, что временное физическое убытие Плахотнюка, приравняли по значимости (!) к трагическими событиями на Днестре 1992 года. К войне, когда брат стрелял в брата, равняют с майамским круизом Плахотнюка. Молдаване! Вы сами-то себя уважаете? Никто из «победителей» не нашел в себе силы, просто извиниться за войну. Наоборот, обманутые комбатанты качают свои права.  

   Зараженный Никифорчук, это ловкая манипуляция,  чтобы выиграть время. Дождемся первого заседания парламента, и не удивляйтесь, если  правительство Кику будет отправлено в отставку.

@Молдавский вагон


 
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