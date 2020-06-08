«Возвращение Сатаны»

Мы не понимаем, какое историческое событие сегодня отплясывает молдавский телеграм, Президент и иные субъекты молдавской политики.

Ровно год 8 июня 2019 года, депутаты парламента от ПСРМ и ACUM подписали «Временное политическое соглашение о деолигархизации и возвращении государства Республика Молдова в русло конституционности». Вы серьёзно? Не счесть, какое бесконечное количество соглашений было подписано молдавским парламентом, и ни одно не выполнено. В том числе и это – эпохальное.

А что изменилось? По-нашему мнению, можно только с грустью констатируют - порядка стало меньше.

Суд отменил решение о конфискации компании Плахотнюка, а его «победители» и не думают обращаться с просьбой об экстрадиции к США. Так никто и не выдаст Влад Георгиевича, он и там, уважаемый человек.

Нас возмущает, что временное физическое убытие Плахотнюка, приравняли по значимости (!) к трагическими событиями на Днестре 1992 года. К войне, когда брат стрелял в брата, равняют с майамским круизом Плахотнюка. Молдаване! Вы сами-то себя уважаете? Никто из «победителей» не нашел в себе силы, просто извиниться за войну. Наоборот, обманутые комбатанты качают свои права.

Зараженный Никифорчук, это ловкая манипуляция, чтобы выиграть время. Дождемся первого заседания парламента, и не удивляйтесь, если правительство Кику будет отправлено в отставку.

@Молдавский вагон