9 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Люди больше не будут оплачивать защиту причастным к "краже миллиарда"
09.06.2020

Как оказалось, многие сотрудники Нацбанка Молдовы (НБМ), подозреваемые в причастности к резонансной преступной афере, получают адвокатскую помощь за счет данного учреждения.

"С этой ситуацией больше нельзя мириться, и мы предложили отменить эти выплаты из НБМ в пользу участников кражи миллиарда", - заявил премьер-министр Ион Кику. 

В ближайшие дни будет подготовлен проект поправок к законодательству для устранения абсолютно необоснованных привилегий, которыми пользуются должностные лица Нацбанка.

Кику сообщил, что в ответ на эти действия кабмина, руководство НБМ пожаловалось в дипструктуры и МВФ под предлогом того, что государство посягает на независимость центрального банка страны.

@Sputnik


 
Количество просмотров:
61
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.