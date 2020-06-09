Люди больше не будут оплачивать защиту причастным к "краже миллиарда"

Как оказалось, многие сотрудники Нацбанка Молдовы (НБМ), подозреваемые в причастности к резонансной преступной афере, получают адвокатскую помощь за счет данного учреждения.

"С этой ситуацией больше нельзя мириться, и мы предложили отменить эти выплаты из НБМ в пользу участников кражи миллиарда", - заявил премьер-министр Ион Кику.

В ближайшие дни будет подготовлен проект поправок к законодательству для устранения абсолютно необоснованных привилегий, которыми пользуются должностные лица Нацбанка.

Кику сообщил, что в ответ на эти действия кабмина, руководство НБМ пожаловалось в дипструктуры и МВФ под предлогом того, что государство посягает на независимость центрального банка страны.

@Sputnik