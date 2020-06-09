Изыди, сатана: Как Молдова прожила год без олигарха Влада Плахотнюка

По случаю годовщины событий, уже вошедших в молдавскую новейшую историю, мы можем сказать так: это было круто. По случаю годовщины событий, уже вошедших в молдавскую новейшую историю, мы можем сказать так: это было круто, пишет ТГ-канал Пэкалэ ши Тэндалэ.

Тот самый случай, когда не зазорно похвалить всех участников!

1. Богоизбранную оппозицию в лице Майи Григорьевны Санду и Андрей Андреича Нэстасе уважаемых (они реально на тот момент - молодцы);

2. Избранную народом партию социалистов (они молодцы, но в меньшей степени);

3. Игоря Николаевича Додона уважаемого (он свою партию отыграл прекрасно);

4. Заслуживают огромного уважения работа послов: США Дерека Хогана, России Олега Васнецова и (в меньшей степени) ЕС Петера Михалко.

5. Снимаем шляпу в бесконечном уважении перед реально крутой работой Дмитрия Николаича многоуважаемого.

А вот что касается остальных, тут особо хвалить некого и не за что.

- Дмитрий Георгич Дьяков уважаемый, который банально отыгрывал свою роль при Владимире Георгиче Плахотнюке уважаемом и продолжает это делать и сейчас - дизреспект.

- Илан Мироныч Шор уважаемый - дизреспект, как выступавшему на стороне Владимира Георгича уважаемого.

- Ренато Георгич уважаемый, храбро боровшийся вдали от Молдовы и никогда с Владимиром Георгичем лично - дизреспект.

- Марк Евгенич Ткачук с Юрой Мунтяном и Зурабом Тодуа - никогда не блиставшие храбростью и до сих пор влажно фантазирующие, как бы действовали они, если бы были менее трусливы- дизреспект.

- Григорий Владимирыч Петренко уважаемый, годный лишь на посиделки в пивбарах Германии - дизреспект.

Ну а народу Молдовы, выражаем безграничное уважение по поводу бесконечного терпения.

С годовщиной!

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Плахотнюк делает всё, чтобы вернуться… Плахотнюк сбежал, но его лакеи остались.

Давайте не терять бдительности. Второго пришествия Сатаны страна не переживет. Убежден. Богдан Цырдя, политолог.

ПАВЕЛ МУНТЯН