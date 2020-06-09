Изыди, сатана: Как Молдова прожила год без олигарха Влада Плахотнюка

|
|
...
|
На устах
По случаю годовщины событий, уже вошедших в молдавскую новейшую историю, мы можем сказать так: это было круто. По случаю годовщины событий, уже вошедших в молдавскую новейшую историю, мы можем сказать так: это было круто, пишет ТГ-канал Пэкалэ ши Тэндалэ.
Тот самый случай, когда не зазорно похвалить всех участников!
1. Богоизбранную оппозицию в лице Майи Григорьевны Санду и Андрей Андреича Нэстасе уважаемых (они реально на тот момент - молодцы);
2. Избранную народом партию социалистов (они молодцы, но в меньшей степени);
3. Игоря Николаевича Додона уважаемого (он свою партию отыграл прекрасно);
4. Заслуживают огромного уважения работа послов: США Дерека Хогана, России Олега Васнецова и (в меньшей степени) ЕС Петера Михалко.
5. Снимаем шляпу в бесконечном уважении перед реально крутой работой Дмитрия Николаича многоуважаемого.
А вот что касается остальных, тут особо хвалить некого и не за что.
- Дмитрий Георгич Дьяков уважаемый, который банально отыгрывал свою роль при Владимире Георгиче Плахотнюке уважаемом и продолжает это делать и сейчас - дизреспект.
- Илан Мироныч Шор уважаемый - дизреспект, как выступавшему на стороне Владимира Георгича уважаемого.
- Ренато Георгич уважаемый, храбро боровшийся вдали от Молдовы и никогда с Владимиром Георгичем лично - дизреспект.
- Марк Евгенич Ткачук с Юрой Мунтяном и Зурабом Тодуа - никогда не блиставшие храбростью и до сих пор влажно фантазирующие, как бы действовали они, если бы были менее трусливы- дизреспект.
- Григорий Владимирыч Петренко уважаемый, годный лишь на посиделки в пивбарах Германии - дизреспект.
Ну а народу Молдовы, выражаем безграничное уважение по поводу бесконечного терпения.
С годовщиной!
ЦИТАТА В ТЕМУ
Плахотнюк делает всё, чтобы вернуться… Плахотнюк сбежал, но его лакеи остались.
Давайте не терять бдительности. Второго пришествия Сатаны страна не переживет. Убежден. Богдан Цырдя, политолог.
ПАВЕЛ МУНТЯН
Рекомендуем
Обсуждение новости
|