Дайджест недвижимости. Пентхаус в который влюбляются и дом с водопадомАнна Глибичук. Буду готовиться к выставке в Париже

Интервью с Анной Глибичук, художницей и дизайнером одежды.

Intro

Месяц назад я взял интервью у молодой художницы Валерии Глибичук. Невольно удивился, какие бывают семьи в Молдове, потому что вся семья оказалась связанной с искусством. Мама преподает в художественной школе. Отец – иконограф и брат Валерии работает с ним вместе, а старшая сестра – художник и дизайнер.

Так что, когда недавно я натолкнулся на профиль в Facebook с интересными работами и увидел имя автора – «Анна Глибичук», я уже понял, что про истоки любви к творчеству Аню можно будет и не расспрашивать. Можно будет начать сразу с ее работ.

Интервью

Аня, привет. Первое, что я заметил, изучая твой профиль в Facebook, что ты явно к чему-то готовишься. Последние твои работы явно выполнены в одном стиле и похожи на серию…

Вы не ошиблись. Эту серию работ объединяет тема хрупкой и нежной женственности. Представьте, что у окна напротив появилась незнакомка. Вы не видите ее лица, только ее силуэт, руки и то, что она держит в руках. Это может быть несколько лимонов, цветы или попугай. Но, неожиданно, эти предметы помогают вам почувствовать ее характер, ее настроение, что с ней случилось только что, хотя лица вы не видите.

А ты придумала название серии?

Честно говоря, нет. Я ее начала спонтанно, даже не задумываясь, что получится потом…

«Девушка у окна». Это моя спонтанная реакция, если бы меня попросили назвать эту серию. Ты будешь ее продолжать? Сделаешь выставку?

Сейчас у меня 5-6 работ на эту тему. Хочу, конечно, ее продолжить. И планирую выставку, надеюсь ничего в планы не вторгнется, в ноябре этого года, в Париже.

Работы для парижской выставки

Париж хорошо подойдет по настроению, как «окно» для выставки. Но, почему Париж? Ты уже делала там выставки? Или есть уже приглашение?

В Париже я еще не была, только мечтаю. Но я сотрудничаю с одной писательницей – Ольгой Кэпэцинэ – я оформила как иллюстратор несколько обложек к ее книгам. Она хочет презентовать свои книги в Париже и предложила мне помочь организовать выставку моих работ в рамках ее презентации.

Сможешь удержаться и не продавать ничего из этой серии до выставки?

Буду делать копии. У меня уже купили несколько. К моему удивлению, вот что значит вдохновение, чтобы написать картину уходит гораздо меньше времени, чем сделать ее копию…

Насколько эта серия работ близка твоему стилю? Или это что-то новое для тебя?

Я еще в поиске. Знаю свои пристрастия – яркие цвета, свободные трактовки. Экспрессионизм – это то, что мне близко. В изображении действительности суметь показать свои эмоции и чувства.

Кроме того, что ты художник, ты еще и дизайнер одежды и график. В одежде и в графике ты тоже привержена экспрессионизму?

Графика – это скорее работа, чем творчество. Я работаю как фрилансер и тут, чаще всего, заказчик ставит рамки будущей работе. А что касается одежды…. Да, наверное это тоже экспрессионизм. Мне нравятся яркие открытые цвета.

Ты давно начала как дизайнер одежды?

Нет, моему бренду пока нет еще года. Была одна коллекция, 15 моделей, я показала ее в прошлом году в рамках недели моды в Кишиневе. Сейчас хочу поработать с вечерними платьями. Прошлая коллекция была прет-а-порте, хочу попробовать себя в другом направлении.

Я недавно брал интервью у твоей младшей сестры и понял, что в вашей семье было бы сложно НЕ СТАТЬ художником. Но откуда у тебя это увлечение и одеждой?

Меня вдохновляет наш дед. Ему сейчас 84 года, но он все равно шьет одежду на заказ для знакомых. Мне с детства нравилось следить за его работой, так что любовь к созданию одежды, это, наверное, от него.

Часто в конце разговора я задаю вопрос: «О чем важном я не спросил? Что я пропустил?»

Вроде все вам рассказала. Хотя есть еще одна важная вещь, о которой я хочу сказать. Не только от своего лица, но и от лица своих друзей и знакомых. В Молдове очень много молодых и талантливых творческих людей. От художников и скульпторов до дизайнеров одежды. Большинство из нас хочет остаться в Молдове и работать и творчески развиваться именно здесь. Мы не хотим уезжать из страны, хотя, зачастую, картину легче продать через Instagram за границу, чем найти ее покупателя здесь, в Молдове. Нам нужна поддержка того, чем мы занимаемся. Поддержка государства, поддержка медиа. Пропаганда и продвижение искусства. Так что добавьте это в конце текста. Хочу, чтобы нас услышали. Чтобы наши художники открывали для себя мир, но продолжали работать дома.

Павел ЗИНГАН