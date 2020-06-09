Павел Филип назвал имена «делегатов» Шора и Плахотнюка, которые скупают депутатов

Коммерция идет полным ходом. Павел Филип возмущен происходящим в политическом поле Молдовы - ему не по душе переходы депутатов из фракции во фракцию, ставшие крайне распространенным феноменом при Плахотнюке. Вот и сейчас он продолжает свою деятельность привычными методиками - и Филип назвал имена тех, кто наиболее ретиво исполняет указания криминального дуэта Плахотнюк-Шор:

- Весенняя кампания началась с активных перекупок тех, кто внезапно решил, что вдохновители и исполнители кражи миллиардов представляют их лучше. Сотни тысяч чтобы перейти к Канду, чуть больше, чтобы к Шору. хотя какая между ними разница!? Самые слабые согласились, но мы - выстояли.

Что такое миллион или два, когда у тебя есть миллиард? Сейчас им нужны еще два-три депутата, чтобы ввергнуть страну в хаос. И они поднимают ставки. Теперь те, которые купились раньше, уже жалеют, что не дождались более выгодного предложения.

Кто именно ходит с этой миссией - я скажу, это Марина Таубер и Владимир Чеботарь, каждый представляет своего хозяина и они получили сигнал, что пора увеличивать темп. Но зря. ДПМ оторвалась от своего прошлого, кража миллиарда, отмена местных выборов, покупка депутатов - это более не представляет нас, это прошлое, - заявил Филип, слова которого приводит realitatea.md.

Автор: Михаил Генчу