«Подайте копеечку» - Андрей Нэстасе стал получать «небольшую» зарплату в 1 000 евро

Интересно, на что он жил раньше? Андрей Нэстасе дал понять, что он снова получает зарплату от коллег по партии - якобы, они сами настояли на том, чтобы его труд все-таки оплачивался. Доселе, утверждает Нэстасе, в течение пяти лет он трудился бесплатно, без зарплаты - хотя это вызывает резонный вопрос, на какие средства все это время он кормил семью...

- Пять месяцев я получаю зарплату. Я не получал ее пять лет, и я никогда не буду просить зарплату за прошлое. Это не большая зарплата. Это 1000 евро в месяц, - заявил Нэстасе, давая понять, что 20 000 леев в месяц он считает "скромной зарплатой" для Молдовы. А вы как считаете?

Автор: Михаил Генчу