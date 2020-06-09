Клиническая больница Минздрава возобновит прием больных коронавирусом

Власти изучили возможности размещения инфицированных коронавирусом в столичных медучреждениях.

За прошедшую неделю в республике резко увеличилось число лиц, инфицированных коронавирусом COVID-19. В этой связи было решено возобновить госпитализацию пациентов с подобным диагнозом в ведущую клинику столицы, подведомственную Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты. Об этом сегодня, 8 июня, в ходе брифинга для прессы сообщил госсекретарь Минздрава Константин Рымиш.

- На текущем этапе будут подготовлены 90 коек и дополнительно еще пять в секции интенсивной терапии. Призываем граждан и дальше быть сознательными и заботиться о здоровье – своем и своих близких, - заявил Константин Рымиш.

Чиновник напомнил, что пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому необходимо избегать мест скоплений людей, а также соблюдать другие рекомендации специалистов.

- Пандемия не закончилась. Опасность остается. Покажите свою ответственность. Все зависит от каждого из нас. Прошу вас и призываю уважать труд работников сферы здравоохранения, которые день за днем борются за жизнь каждого пациента, - отметил госсекретарь Минздрава.

Больница министерства здравоохранения была одной из главных для госпитализации пациентов во время действия чрезвычайного положения (с 17 марта по 15 мая). После снятия режима ЧС, учреждение перестало принимать пациентов.

На сегодняшний день число инфицированных коронавирусом в Молдове выросло до 9807 человек, из которых 3716 – активных. Жертвами заболевания стали 354 человека.

Подготовил Михаил Генчу