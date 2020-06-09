В Новоаненском районе Молдовы назревает экологическая катастрофа из-за горы коровьего навоза

Люди уже не выдерживают запах. Экологическая катастрофа в селе Калфа Ноуэ Новоаненского района - жители жалуются на коровью ферму, расположенную по соседству с их селом, но относящуюся к соседнему селу Рошканы. Она находится примерно в трех сотнях метров от жилых домов "новокалфочан", но ее присутствие уже давно сказывается на их жизнях самых печальным образом, распространяя невыносимый запах.

Свою лепту вносит и река Бык, загрязненная донельзя сбросами из Новых Анен (не говоря уже о Кишиневе). А чтобы этого вдруг не показалось мало - есть еще и свалка. Все это сводит жителей с ума:

- Невозможно открыть окна, раньше была только проблема с рекой Бык, сейчас добавились еще два источника запаха. Мы носили маски и без пандемии коронавируса. Иначе тут не подышишь, - посетовал один из жителей города.