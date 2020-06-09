Майя Санду: ЕС ввел политические условия, потому что правительство не намерено внедрять реформы

Лидер ПДС Майя Санду утверждает, что в ноябре прошлого года ЕС выдвинуло лишь техническое условие для второго транша макрофинансовой помощи.

Однако после того как правительство возглавил премьер-министр Ион Кику, все пошло по-другому. Таким образом, часть условий ЕС, в том числе принятие закона о неправительственных организациях, а также отмена Закона о гражданстве посредством инвестиций стали политическими условиями, введенными ЕС, отмечает IPN.

Майя Санду утверждает, что в ноябре 2019 года должно было быть принято техническое условие, а в декабре деньги должны были поступить в Республику Молдова.

„В ситуации, когда изменилось правительство, в ситуации, когда Европейский Союз увидел, что нет никакого желания соблюдать демократические принципы, продолжить реформу юстиции, продолжить все реформы, которые мы начали по борьбе с коррупцией, у ЕС есть возможность ввести дополнительные политические условия, если правительство не обязуется реализовать эти реформы. Утверждение этого закона стало условием”, - заявила Майя Санду в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova.

Председатель ПДС утверждает, что после того, как правительство затянуло отмену Закона о гражданстве посредством инвестиций, а также реформирование Совета по телевидению и радио, Европейский Союз сделал и из этих действий политические условия.

„Политические условия были впервые введены в контексте механизмов ЕС из-за Республики Молдова, из-за режима Плахотнюка, когда в Брюсселе сказали, что когда у вас есть безответственное управление, у вас также должны быть политические рычаги, чтобы заставить безответственных людей уважать демократические процессы”, - добавила Майя Санду.

В этом же контексте бывшая премьер-министр отметила, что кроме второго транша, Республика Молдова проиграет и третий транш.