Кристина Цэрнэ: Это неправда, что прокуратура не может реагировать на основании обнародованной информации

Генеральная прокуратура могла с самого начала отреагировать на видеозапись, опубликованную депутатом Юрием Реницэ, в которой Игорь Додон участвует во встрече с Владимиром Плахотнюком и Сергеем Яраловым, заявила бывшая заместитель директора Национального центра по борьбе с коррупцией Кристина Цэрнэ. Она утверждает, что подлинность видеозаписи не может быть поставлена под сомнение, так как Владимир Плахотнюк знал, что ведется сьемка, а Игорь Додону не опроверг эти дискуссии, отмечает IPN.

Кристина Цэрнэ утверждает, что Игорь Додон должен был быть заслушан в качестве подозреваемого.

„Я боюсь реакции прокуратуры на последние фотографии, которые были опубликованы. Было сказано, что не поступило никаких жалоб и не может быть принято решение. Это неправда. Прокуратура может отреагировать на основе отчета органа уголовного преследования, который сослался на прессу, открыл, увидел и хочет проверить. Может отреагировать, это произошло и раньше. Сама Генпрокуратура информировала нас о различных делах, которые были начаты на основе информации, опубликованной в прессе. Это неправда, что прокуратура не может отреагировать на основании обнародованной информации”, - заявила Кристина Цэрнэ в ходе передачи „Ora Expertizei” на телеканале Jurnal TV.

Бывшая заместитель директора НЦБК задается вопросом, будет ли Генпрокуратура на самом деле расследовать записи, в которых появляется президент Игорь Додон.

Что касается видеозаписей с Игорем Додоном, Владимиром Плахотнюком и Сергеем Яраловым, бывшая сотрудница НЦБК отметила, что обе стороны косвенно подтвердили их правдивость и подлинность.

„Нельзя притворяться, что ничего не произошло, что доказательства не те, что их не утвердит суд. До тех пор, пока одна из сторон подтвердила эту запись, а другая сторона не отрицает ее существование, потому что Игорь Додон не опровергает тот факт, что у него была эта дискуссия, он не отрицает, что не сказал, что появляется в видео, для меня это доказательство подлинности этих записей. Человек, находящийся под подозрением, не отрицает подлинности этих съемок. Он признает, что они были сделаны. Поэтому не может быть поставлена под сомнение подлинность этих записей. Тот, кто записал, знал это, и не может быть и речи о нарушении его права на неприкосновенность частной жизни. Второй, в принципе, не отрицает, что то, что происходит, правда”, - добавила Кристина Цэрнэ.

По ее словам, Генпрокуратура имеет все рычаги для расследования дела.

Генеральная прокуратура опубликовала пресс-релиз в конце мая, в котором сообщалось, что видеозаписи, представленные депутатами Юрием Реницэ и Лилианом Карпом, будут рассмотрены в рамках возбужденного ранее уголовного дела. Ранее, однако, прокуратура заявляла, что не может действовать без официального запроса.