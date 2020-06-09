Больше мяса. Увеличилось количество российских поставщиков

Право на экспорт в Молдову получили еще три российских предприятия по производству мяса и мясной продукции.

Согласно сообщению Россельхознадзора, ветеринарная служба Молдовы намерена провести проверку этих и других российских предприятий, заинтересованных в поставках своей продукции в РМ, передает infotag.md

В настоящее время 10 российских мясоперерабатывающих предприятий утверждены компетентным органом Молдовы для поставок своей продукции в РМ. В то же время, лишь четыре предприятия РМ имеют право на поставки мяса в РФ.