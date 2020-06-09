«На посту премьера он обойдётся дороже». Григорий Петренко о зарплате Андрея Нэстасе

Лидер партии «Европейские Левые» Григорий Петренко прокомментировал признание председателя партии «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе о том, что он получает зарплату в партии в размере 1000 евро.

«Для меня изначально выглядел странным отказ Нэстасе в эфире ТВ8 обнародовать свою зарплату. Тем более, что зарплату, как выяснилось, он получает в партии, а партия является получателем бюджетных средств.

Но Андрей Нэстасе уже опомнился и сообщил, что в партии с 1 января он получает по 1 тыс. € в месяц.

Финансовый отчёт партии за январь, опубликованный на сайте ЦИК, содержит данные о расходах на персонал - 25400 леев. Получается, что либо Андрей Нэстасе единственный сотрудник партии, но тогда зп больше, либо все остальные сотрудники явно недооценены.

Так или иначе, налогоплательщики должны знать, что Андрей Нэстасе обойдётся госбюджету в 300 000 леев в год. Надо признать, что если он станет премьером, будет обходиться явно дороже. Так что уж лучше пусть получает зарплату в партии», пишет Петренко.