9 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Экс-премьер Стурза не знает точно, сколько у него миллионов (Видео)
09.06.2020

Бывший премьер-министр Молдовы стесняется своего состояния. Политик и бизнесмен Ион Стурза не доверяет экспертам, оценки которых могут не соответствовать правде.

В эфире передачи телеканала TVC21 ведущая задала вопрос об имуществе экс-премьера Молдовы.

- По данным Форбс, вы владелец 90-95 млн евро. Но критики утверждают, что у вас 84 млн. Кто здесь прав?

- Никто не прав. Если бы у меня был холдинг, и была бы котировка моих акций бирже каждый день, то можно говорить, что мой бизнес стоит столько-то. Это чисто экспертные оценки, которые могут быть далеки от истины, - ответил Ион Стурза.

- Но у вас больше 100 млн или нет?

- Я придерживаюсь принципа, что все, что больше 30 млн, никакого значения не имеет, - заявил бывший премьер.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
55
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.