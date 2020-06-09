Экс-премьер Стурза не знает точно, сколько у него миллионов (Видео)

Бывший премьер-министр Молдовы стесняется своего состояния. Политик и бизнесмен Ион Стурза не доверяет экспертам, оценки которых могут не соответствовать правде.

В эфире передачи телеканала TVC21 ведущая задала вопрос об имуществе экс-премьера Молдовы.

- По данным Форбс, вы владелец 90-95 млн евро. Но критики утверждают, что у вас 84 млн. Кто здесь прав?

- Никто не прав. Если бы у меня был холдинг, и была бы котировка моих акций бирже каждый день, то можно говорить, что мой бизнес стоит столько-то. Это чисто экспертные оценки, которые могут быть далеки от истины, - ответил Ион Стурза.

- Но у вас больше 100 млн или нет?

- Я придерживаюсь принципа, что все, что больше 30 млн, никакого значения не имеет, - заявил бывший премьер.

Автор: Михаил Генчу