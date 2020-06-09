«Не одним коронавирусом»- в Молдове есть и другие болезни

Среди них - очень опасные. Когда-то болезнь малярия была полностью уничтожена на территории нашей страны.

Национальный центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщил, что в 2019 году было зарегистрировано 12 новых случаев заболевания малярией. Это в шесть раз больше, чем в 2016 году, когда было зафиксировано всего два случая заболевания.

Несмотря на то, что среди коренного населения нашей страны болезнь давно была уничтожена, нет гарантии, что ее не привезут из-за рубежа. Сообщается, что прошлогодние случаи были завезены с африканского континента, а конкретно – из Судана и Мозамбика.

По данным ЦОЗ Кишинёва, с 2010 по 2017 год в Молдове было зарегистрировано 87 случаев малярии, 57 (65%) из которых были локализованы в Кишинёве. В одном из случаев пациент скончался.

Известно, что в 2020 году еще не было зарегистрировано ни одного случая малярии на территории Молдовы.

Данный были представлены в связи с тем, что 25 апреля вся планета отмечала Всемирный день борьбы с малярией, которое в этом году прошел под лозунгом «Готовность победить малярию».

Эксперты Центра общественного здоровья отметили, что климат в Молдове благоприятен для размножения малярийных комаров – их существует более 150 видов. Эти комары легко адаптируются к условиям всех климатических поясов мира, кроме самых северных широт или жарких безводных пустынь.

В Кишиневе зарегистрировано 11 видов комаров, три из которых могут стать разносчиками болезни. Соответственно, можно утверждать, что 72,8% комаров в Кишиневе являются немалярийными, а 27,2% - малярийные.

В 2016 году в мире зарегистрировано 216 миллионов случаев заболевания малярией, из-за которой умерло 445 000 человек. Большинство смертей произошло в Африке, ее жертвами стали дети до пяти лет, проживающие южнее пустыни Сахара.

Симптомы болезни – лихорадка, озноб и сильная головная боль, проявляются через 10-15 дней после укуса комара. Лечение необходимо начать в первые же сутки, иначе болезнь может представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни, вплоть до смертельного исхода.

Автор: Михаил Генчу