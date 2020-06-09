В Европу молдаван не пускают - заразные...

Иностранные туроператоры следят за ситуацией в нашей стране, сколько случаев заболевания в день, - пока сидим на родине. Летний отдых граждан Молдовы зависит от эпидемиологической ситуации в стране, утверждают представители туристических агентств.

Греция, Болгария, Италия, Турция и Испания – страны, где молдаване привыкли проводить летний отпуск – открыли свои границы для туристов, сообщает publika.md. Однако в настоящее время из-за большого количества ежедневных случаев заболевания COVID-19 в Молдове, наших граждан в этих странах не принимают.

Поэтому наши туристические агентства предлагают бронирование после 1 июля.

«Как сказали мне иностранные операторы, они следят за ситуацией в нашей стране, сколько случаев заболевания в день. Это касается не только нашей страны, но и всего мира», – отметила администратор туристического агентства Нина Белей.

«В Греции сейчас возможна бронь с 3 июля, потому что все ищут что-то более уединенное, ищут виллы, менее людные курорты, и это направление позволяет отдых такого типа», – объяснил директор туристического агентства Ион Курмей.

Операторы говорят, что если молдавским туристам дадут зеленый свет после 1 июля, большинство организованных выездов может быть сделано на автобусе.

Агентства готовы обеспечить соблюдение всех санитарных норм: измерение температуры, обязательное ношение маски до места назначения и предоставление дезинфицирующих средств. Однако турпакеты будут на 15-20 % дороже, утверждают представители агентств, потому что отели повысили цены.

За неделю в Турции цены начинаются от 600 евро, а для Греции – от 250 до 400 евро на человека. Для Болгарии цена достигает 300 евро на человека.

Несколько стран объявили, что в этом году они откажутся от системы «все включено», чтобы избежать скопления людей.

ЛИДИЯ ТКАЧ