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Здоровье
Важные данные по коронавирусу сообщил президент Молдовы
09.06.2020

Полторы тысячи человек, зараженных коронавирусом, госпитализированы. Около 800 человек проходят лечение на дому. Эти данные сообщил президент Игорь Додон.

По его словам, большое количество людей, у которых ежедневно диагностируется коронавирус, связано с проведением большого количества тестов, и у большинства протестированных лиц инфекция протекает бессимптомно.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Республика Молдова занимает 22-е место по количеству случаев заболевания на миллион жителей и 18-е по числу смертей, вызванных новым коронавирусом.

В Молдове к сему моменту зарегистрировано 9808 случаев заражения новым коронавирусом, и 353 человека умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19, сообщает портал noi.md.

Подготовил Михаил Генчу


 
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