Важные данные по коронавирусу сообщил президент Молдовы

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Здоровье
Полторы тысячи человек, зараженных коронавирусом, госпитализированы. Около 800 человек проходят лечение на дому. Эти данные сообщил президент Игорь Додон.
По его словам, большое количество людей, у которых ежедневно диагностируется коронавирус, связано с проведением большого количества тестов, и у большинства протестированных лиц инфекция протекает бессимптомно.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Республика Молдова занимает 22-е место по количеству случаев заболевания на миллион жителей и 18-е по числу смертей, вызванных новым коронавирусом.
В Молдове к сему моменту зарегистрировано 9808 случаев заражения новым коронавирусом, и 353 человека умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19, сообщает портал noi.md.
Подготовил Михаил Генчу
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