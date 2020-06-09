Ион Чебан: Как отец. обращаюсь ко всем родителям!

Рассматривается вопрос о закрытии детских площадках. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан обратился к родителям я призывом не выводить детей гулять на игровые площадки в парках и зонах отдыха, или во дворах многоэтажек.

В городе все еще высока вероятность заражения вирусом нового типа COVID-19, так как последние дни в Молдове наблюдается всплеск эпидемии коронавируса.

- Я попросил специалистов высказаться на этот счет, и при необходимости детские площадки будут снова закрыты. Мы предпримем все меры для защиты наших граждан, будем продолжать дезинфекцию общественных мест и лестниц. Я также попросил ответственных чиновников проверить соблюдение профилактических мер и правил в торговых центрах столицы, возобновивших свою деятельность 8 июня, - заявил Ион Чебан.

Генеральный примар хочет быть уверен в том, что посетителям будет обеспечена надлежащая безопасность.

- Торговцы, не подчиняющиеся решению муниципальной комиссии, должны быть наказаны,- подытожил Генеральный примар столицы.

Автор: Михаил Генчу