Примар Кишинева разнес на совещании уличных торговцев: они сели нам на голову

За последние дни на улицах и парках Кишинева появились торговые киоски. На сегодняшнем оперативном заседании Генпримар столицы Ион Чебан возмутился тем, что у большинства киосков нет авторизации на установку.

– В связи с этим возникает вопрос – кто позволил установку этих будок? Ранее было четко обозначено, что ответственные за этот вопрос преторы секторов, а координаторы – вице-примары Инга Ионесий и Виктор Киронда.

Я согласился дать разрешение на уличную торговлю, но меня заверили, что она будет правильно и грамотно организована. Я подписал распоряжение на этот счет, и уже в первую неделю нам сели на голову, – решили, что снова можно “идти по беспределу”.

Мы убрали более 300 будок не для того, чтобы на улицах тут же появились такие же, – заявил Ион Чебан.

Таким образом, Генпримар принял решение отозвать свое разрешение на осуществление уличной торговли в теплое время года.

Он потребовал от преторов и вице-примаров убрать все торговые киоски, появившиеся за последнее время, и держать этот вопрос под постоянным строгим контролем.

Ранее генпримар Кишинева подписал разрешение на осуществление мобильной уличной торговли мороженым, безалкогольными напитками и выпечкой с обязательным строгим соблюдением мер по предотвращению и недопущению распространения инфекции COVID-19.

Автор: Михаил Генчу