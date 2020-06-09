На переднем крае войны с коронавирусом: самоотверженные врачи РКБ

Прошло более 90 дней, как в Молдове интернировали первого заболевшего коронавирусом.

За это время руководитель отделения трансплантации и хирургии интенсивной терапии Республиканской клинической больницы анестезиолог-реаниматолог Ольга Усатая и вся медицинская команда находятся на передовой борьбы с COVID-19.

С начала пандемии Усатая провела с семьей только три выходных, будучи практический без перерыва на работе.

– Вирус существует, вирус поражает. Перед COVID-19 мы все равны, болезнь не выбирает. К сожалению, я замечаю, что меры послабления были неправильно поняты – к нам в реанимацию поступает все больше пациентов, и случаи все более тяжелые. Я не знаю, сколько из нас готовы видеть легкие пациента с COVID-19 или слушать его дыхание... Болезнь поражает организм, и лечение чрезвычайно сложно. Врачи, медсестры, санитарки каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью, но наше общество не в полной мере осознает опасность. Мы многого не просим – только соблюдать меры профилактики, – отметила Ольга Усатая, которую цитирует портал noi.md.

По ее словам, врачи очень устали, они скучают по своим семьям, которых редко видят, и расстроены отношением людей.

– Кто-то из моих близких сказал мне в эти дни: в больницах идет война, и люди даже не осознают, насколько все серьезно. Я продолжаю подбадривать свою команду каждый день. Мы дежурим и прилагаем колоссальные усилия, чтобы спасти пациентов от смерти, - сказала Усатая.

Она – ученица профессора Виктора Кожокару, из поколения молодых врачей, решивших остаться работать в стране.

Ольга окончила резидентуру медуниверситета по специальности анестезиология в 2011 году, после обучения в Клуже. В 2018 году она поступила в Школу менеджмента общественного здравоохранения. Ольге Усатой 37 лет, и она всегда мечтала стать врачом.

Подготовил Михаил Генчу