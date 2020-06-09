9 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Еще один депутат покидает ряды Демпартии
09.06.2020

Раньше Филип предупреждал, что депутатов покупают за миллион долларов. Некогда правящая партия теряет сторонников на глазах. Стало известно, что депутат Ангел Агаке выдвинул запрос на выход из рядов Демократической партии Молдовы.

Соответствующий документ был зарегистрирован сегодня в Парламенте, передает deschide.md. В результате, на сегодняшний день в Демократической партии Молдовы насчитывается 14 депутатов, а в правящей коалиции есть 51 голос.

Ранее «Блокнот Молдовы» опубликовал материал, в котором Павел Филип назвал имена «делегатов» Шора и Плахотнюка, которые скупают депутатов.

Вот он....

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
157
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.