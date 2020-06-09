Еще один депутат покидает ряды Демпартии

Раньше Филип предупреждал, что депутатов покупают за миллион долларов. Некогда правящая партия теряет сторонников на глазах. Стало известно, что депутат Ангел Агаке выдвинул запрос на выход из рядов Демократической партии Молдовы.

Соответствующий документ был зарегистрирован сегодня в Парламенте, передает deschide.md. В результате, на сегодняшний день в Демократической партии Молдовы насчитывается 14 депутатов, а в правящей коалиции есть 51 голос.

Ранее «Блокнот Молдовы» опубликовал материал, в котором Павел Филип назвал имена «делегатов» Шора и Плахотнюка, которые скупают депутатов.

Вот он....

Автор: Михаил Генчу