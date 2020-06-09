«Майями-пикчерс» представляет: подробности о видео-контенте Юрие Реницэ

Один из источников в телеграме изложил свою версию видеоконтента от Юрие Реницэ.

– Студия «Майями-пикчерс», как ее называют в Партии социалистов, заполучила производственный филиал в Кишиневе, а именно – близ анти-ковид-центра на Молдэкспо. Наши источники говорят, что видео, которые периодически запускает в эфир депутат-сигаретник Юрие Реницэ, – готовились именно в тех краях. Запросы на это производство исходят из кругов фина.

Об этой «работе» знают лишь трое из филиала «Майями-пикчерс», а из них лишь один – исполнитель. Наши источники не могут точно сказать, как записи попадают к Реницэ, есть пока что две версии, включая использование каналов иностранных служб, и в скором времени ожидаются доказательства. Также у всего этого «производства» ест несколько точек пересечения.

Например, один из источников в сфере медиа, используемых для подобных целей, - это портал deschide.md, продвигающий Реницэ. Тот же deschide.md продвигает и две политические группы той же связки - Pro Moldova и партию «Шор». Наши источники сообщили, что подготовлено несколько видеозаписей, которые будут вбрасывать «в нужный момент». Скоро вернемся с подробностями, - пишет телаграм-канал «Lutrație». Отметим, телеграм-канал ведется анонимно, но известен своими инсайдами.

Подготовил Михаил Генчу