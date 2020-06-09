Мэр Кишинева заставил чиновника оплатить повторный ремонт улицы из своего кармана

Ион Чебан в ходе оперативного заседания муниципальных служб поднял вопрос о некачественном ремонте дорог и тротуаров в столице. Мэр Кишинева Ион Чебан в ходе оперативного заседания муниципальных служб поднял вопрос о некачественном ремонте дорог и тротуаров в столице.

Так, он потребовал от ответственных лиц пояснить, почему муниципалитету приходится платить дважды за ремонт одной и той же ямы.

– На текущей неделе мы опубликуем документы касательно экспертизы ремонта бульвара Штефана чел Маре и улицы Ион Крянгэ. Ответственные за эту работу, которая была осуществлена некачественно, должны понести наказание. За повторный ремонт на улице Тестемицану господин Томицэ заплатил из своего кармана. И так будет с каждым, иначе – отставка, – подчеркнул мэр.

Ион Чебан распорядился создать рабочую группу для проверки качества используемых материалов и осуществляемых работ на каждом объекте. Помимо этого, все данные по всем улицам и тротуарам, находящимся в работе, будут отражены на созданной мэрией карте. Также будут обнародованы расходы и сроки выполнения работ по ремонту улиц столицы.

– Я лично осмотрю рабочие площадки. Ремонт улицы Щусева, улицы Когэлничану, ремонт тротуара на Московском проспекте, а также другие работы очень затягиваются. Но я не должен лично ходить по всем объектам, заставляя работать, как это было с улицей И. Инкулец, – за это ответственны преторы секторов. Каждый должен отвечать за свой сектор и за проекты, осуществляемые в нем. Преторы не должны перекладывать ответственность на те или иные управления, они должны с утра до вечера всё контролировать. Те, кто не выполняет свои обязанности, будут уволены, – пригрозил градоначальник.

Также Чебан усомнился в качестве краски, приобретенной для нанесения дорожной разметки в столицы, и распорядился провести ее экспертизу. Ее результаты будут обнародованы.

ЛИДИЯ ТКАЧ