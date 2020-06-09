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В Бардаре кувшинки цветут в полном одиночестве – нет туристов, нет денег
09.06.2020

В ближайшее время уникальный сад кувшинок распахнет свои двери. В летнем сезоне прошлых лет от посетителей не было отбоя – туристы приезжали любоваться сказочными пейзажами озера с кувшинками.

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, включая Чрезвычайное положение, карантин и особые меры.

- К сожалению, в нынешнем году вход будет разрешен только на выходных, при условии, что не будет скопления людей, и в группах до трёх человек, - рассказал Георгий Лукица, который уже несколько лет занимается разведением кувшинок.

Он рассказал, что каждый гость уникального водоема сможет взять с собой одну кувшинку в подарок.

- Любой может зайти в воду и выбрать кувшинку для своей второй половинки. Мы решили, что это хороший способ для наших посетителей продемонстрировать свои чувства, - пояснил Георгий Лукица.

В Бардарском саду растет больше 50 видов кувшинок, привезенных со всего мира.

Автор: Михаил Генчу


 
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